Политика

Азербайджан на трибуне ООН: новая архитектура мира и роль нашего государства

First News Media13:35 - Сегодня
Азербайджан на трибуне ООН: новая архитектура мира и роль нашего государства

Выступление Президента Ильхама Алиева на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН стало не просто отчетом о пройденном пути Азербайджана, но и стратегическим манифестом, обращённым к мировому сообществу, считает депутат Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева.

В этой речи нашли отражение все ключевые направления внутренней и внешней политики страны – от восстановления освобождённых земель до глобальной климатической и энергетической повестки, отметила она.

«Президент справедливо напомнил, что десятилетиями решения Совета Безопасности ООН по карабахскому конфликту оставались невыполненными. Это стало наглядным примером того, как избирательность и двойные стандарты подрывают доверие к международному праву. Сегодня, когда Азербайджан силой права и собственной воли восстановил территориальную целостность, мы не только исправили историческую несправедливость, но и показали, что международное право должно быть действенным, а не декларативным», - сказала депутат.

Для мировой аудитории это посыл: долгосрочный мир возможен только тогда, когда резолюции и договорённости реально исполняются, а агрессор несёт ответственность, подчеркнула Фаталиева.

«Президент Алиев подчеркнул, что сразу после Победы 2020 года наша страна предложила Армении мир, основанный на взаимном признании границ и уважении суверенитета. Этот шаг свидетельствует о зрелости азербайджанской внешней политики. Сегодня мы видим результат: парафирование текста мирного договора и закрытие безрезультатного Минского процесса.

Для региона Южного Кавказа это исторический перелом – впервые за десятилетия появилась реальная перспектива устойчивого мира», - отметила парламентарий.

По ее словам, вашингтонский саммит с участием Президента США Дональда Трампа продемонстрировал, что Азербайджан становится не только региональным, но и глобальным игроком: «Подписание Меморандума о стратегическом партнёрстве и инициатива TRIPP («Маршрут мира и процветания») подтверждают: наша страна является ключевым звеном в формировании новой архитектуры безопасности и связей Восток–Запад, Север–Юг».

Особого внимания, по ее мнению, заслуживает решение о приостановке действия 907-й поправки.

Это не просто устранение исторической несправедливости, а признание роли Азербайджана как надёжного партнёра в обеспечении глобальной стабильности, убеждена Фаталиева.

«Выступление Президента показало: Азербайджан ведёт политику не мести, а созидания. В разрушенных городах уже живут и работают десятки тысяч людей, а программа «Большое возвращение» становится символом не только национального возрождения, но и гуманистического подхода к постконфликтному восстановлению.

Однако Президент справедливо отметил серьёзнейшую проблему – минную угрозу, которая остаётся главным препятствием для возвращения людей и реализации инфраструктурных проектов. Международное сообщество должно активнее поддерживать усилия Азербайджана в гуманитарном разминировании», - подчеркнула Фаталиева.

По ее словам, речь Президента также зафиксировала ключевой баланс: с одной стороны, Азербайджан – гарант энергетической безопасности для 14 стран мира; с другой – страна, взявшая на себя лидерство в «зелёной» повестке, проведя COP29 и инициировав историческое решение по климатическому финансированию:

«Это показатель стратегического мышления: мы остаёмся надёжным партнёром в поставках углеводородов, но одновременно инвестируем в возобновляемую энергетику и цифровые проекты, укрепляя экономику будущего.

Низкий уровень безработицы и бедности, рекордно низкий внешний долг, высокие международные рейтинги – всё это отражает правильность выбранного курса. Но главное – это демонстрация того, что победа в войне стала не концом, а началом новой эры. Азербайджан доказал: возможно перейти от конфликта к миру, от разрушения к созиданию, от регионального статуса к глобальному влиянию».

«Для международного сообщества выступление Ильхама Алиева – это приглашение к диалогу и сотрудничеству, а для нас, азербайджанцев, – повод для гордости и подтверждение того, что курс государства остаётся последовательным, прагматичным и дальновидным», - констатировала парламентарий.

Азербайджан сегодня говорит на трибуне ООН не как страна-жертва, а как страна-победитель, страна-миротворец и страна-лидер, готовая вносить вклад в глобальную справедливость, безопасность и устойчивое развитие, заключила Фаталиева.

