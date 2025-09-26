Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о рабочем визите в США - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев поделился на своих официальных аккаунтах в социальных сетях публикацией о встречах в рамках рабочего визита в США.
Как сообщает 1news.az, в публикации говорится: «Встречи Президента Ильхама Алиева в рамках рабочего визита в США».
President Ilham Aliyev’s Meetings during his Working Visit to the United States (22-25.09.2025) pic.twitter.com/FbpwZKmUof— Ilham Aliyev (@presidentaz) September 26, 2025
