Узбекистан в центре внимания ООН: борьба за жизни детей с тяжелыми заболеваниями

Впервые в истории Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций Узбекистан проводит специальное мероприятие, посвящённое глобальной международной инициативе по повышению выживаемости и уменьшению страданий детей с онкологическими и другими жизнеугрожающими заболеваниями.

Мероприятие организовано Правительством Узбекистана, ВОЗ, детской исследовательской больницей «Сент Джуд» (St. Jude) и Фондом Zamin.

В мероприятии приняли участие Первые леди Азербайджана, Анголы, Вьетнама, Гватемалы, Сербии, Турции, супруга Премьер-министра Ливана, Генеральный директор ВОЗ, Президент ЭКОСОС, Президент и руководство детской исследовательской больницы «Сент Джуд», министры здравоохранения Анголы, Армении, Бангладеш, Мозамбика, Доминиканской Республики, Нигерии, Казахстана, Катара, Республики Конго, Кыргызстана, Мальты, Монголии, ОАЭ, Перу, Таджикистана, Тимор-Леште, Тувалу, Турции, Чада, Ямайки; представители руководства структур здравоохранения Венгрии, Индонезии, России, Танзании, международных организаций, экспертного сообщества и гражданского сектора.

В рамках мероприятия были представлены результаты работы Глобальной инициативы по борьбе с детским раком и Глобальной платформы по обеспечению доступа к противораковым препаратам для детей.

Участники подтвердили приверженность достижению показателя в 60% выживаемости детей с онкологическими заболеваниями к 2030 году за счёт развития справедливых, интегрированных и основанных на местных ресурсах систем здравоохранения.

В своём обращении к участникам мероприятия, председатель Попечительского совета Фонда Zamin Зироат Мирзиёева отметила:

«В настоящее время более 2 миллиардов детей во всём мире находятся в зоне риска или страдают от неинфекционных заболеваний. Это почти треть населения планеты. Миллионы из них борются с раком. Несмотря на достижения современной медицины, уровень выживаемости остаётся разным: в развитых странах он выше 80%, в развивающихся – ниже 30%. Этот разрыв недопустимо велик. Мы обязаны предпринять шаги для предотвращения подобной трагедии»!

Во время выступления, Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус подчеркнул: «Каждый ребёнок, страдающий онкологией, заслуживает равного права на борьбу за свою жизнь, вне зависимости от страны или общины, из которой он родом. Именно поэтому мы запустили Глобальную инициативу ВОЗ по детскому раку.

Результаты говорят сами за себя: программа помогла более чем 400 тысячам детей в 80 странах с низкими и средними доходами населения».

Выступая на мероприятии, Президент детской исследовательской больницей «Сент Джуд» Джеймс Р. Даунинг заявил: «Чтобы исполнить наше обещание, что ни один ребенок не умрет в самом расцвете жизни, мы закладываем основы Глобальной инициативы по серповидноклеточной анемии, направленную на повышение показателей выживаемости среди детей с этим заболеванием. Я призываю каждую страну Организации Объединенных Наций присоединиться к обеим глобальным инициативам. Это должно стать приоритетом для всех стран».

Гостями мероприятия также стали дети, столкнувшиеся с этими заболеваниями. Их трогательные истории нашли глубокий отклик среди участников. От Узбекистана о своём пути рассказала юная выпускница и волонтёр Mehrli maktab Самира Идрисова.

Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей. В последние годы в стране реализованы масштабные программы по снижению смертности от детского рака, мобилизованы дополнительные ресурсы, внедрены новые стандарты диагностики и лечения, а также расширен доступ к лекарственным средствам.

В стране утверждена Национальная стратегия по борьбе с детским раком на 2025–2030 годы, согласованная с рамочной программой ВОЗ CureAll, и предусматривающая повышение уровня раннего выявления до 65%, увеличение однолетней выживаемости с 34% до 90%, пятилетней — до 60%, а также стопроцентное обеспечение специализированной мультидисциплинарной помощью.

Более того, в Ташкенте создан Международный академический хаб по детскому раку, который нацелен на интеграцию международных стандартов в сфере диагностики, подготовки специалистов и внедрения инноваций, а также обмена передовым опытом и развития современных клинических исследований.

Мероприятие стало значимой международной площадкой для обмена опытом, демонстрации солидарности и продвижения инновационных решений в борьбе с одной из наиболее острых и часто недооценённых проблем в глобальном здравоохранении.

Обсуждение продолжилось в формате панельных дискуссий, посвящённых вопросам поддержания прогресса в лечении детского рака и реализации глобальной инициативы по борьбе с серповидноклеточной анемией.