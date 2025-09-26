 Узбекистан в центре внимания ООН: борьба за жизни детей с тяжелыми заболеваниями | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Узбекистан в центре внимания ООН: борьба за жизни детей с тяжелыми заболеваниями

First News Media16:42 - Сегодня
Узбекистан в центре внимания ООН: борьба за жизни детей с тяжелыми заболеваниями

Впервые в истории Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций Узбекистан проводит специальное мероприятие, посвящённое глобальной международной инициативе по повышению выживаемости и уменьшению страданий детей с онкологическими и другими жизнеугрожающими заболеваниями.

Мероприятие организовано Правительством Узбекистана, ВОЗ, детской исследовательской больницей «Сент Джуд» (St. Jude) и Фондом Zamin.

В мероприятии приняли участие Первые леди Азербайджана, Анголы, Вьетнама, Гватемалы, Сербии, Турции, супруга Премьер-министра Ливана, Генеральный директор ВОЗ, Президент ЭКОСОС, Президент и руководство детской исследовательской больницы «Сент Джуд», министры здравоохранения Анголы, Армении, Бангладеш, Мозамбика, Доминиканской Республики, Нигерии, Казахстана, Катара, Республики Конго, Кыргызстана, Мальты, Монголии, ОАЭ, Перу, Таджикистана, Тимор-Леште, Тувалу, Турции, Чада, Ямайки; представители руководства структур здравоохранения Венгрии, Индонезии, России, Танзании, международных организаций, экспертного сообщества и гражданского сектора.

В рамках мероприятия были представлены результаты работы Глобальной инициативы по борьбе с детским раком и Глобальной платформы по обеспечению доступа к противораковым препаратам для детей.

Участники подтвердили приверженность достижению показателя в 60% выживаемости детей с онкологическими заболеваниями к 2030 году за счёт развития справедливых, интегрированных и основанных на местных ресурсах систем здравоохранения.

В своём обращении к участникам мероприятия, председатель Попечительского совета Фонда Zamin Зироат Мирзиёева отметила:

«В настоящее время более 2 миллиардов детей во всём мире находятся в зоне риска или страдают от неинфекционных заболеваний. Это почти треть населения планеты. Миллионы из них борются с раком. Несмотря на достижения современной медицины, уровень выживаемости остаётся разным: в развитых странах он выше 80%, в развивающихся – ниже 30%. Этот разрыв недопустимо велик. Мы обязаны предпринять шаги для предотвращения подобной трагедии»!

Во время выступления, Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус подчеркнул: «Каждый ребёнок, страдающий онкологией, заслуживает равного права на борьбу за свою жизнь, вне зависимости от страны или общины, из которой он родом. Именно поэтому мы запустили Глобальную инициативу ВОЗ по детскому раку.

Результаты говорят сами за себя: программа помогла более чем 400 тысячам детей в 80 странах с низкими и средними доходами населения».

Выступая на мероприятии, Президент детской исследовательской больницей «Сент Джуд» Джеймс Р. Даунинг заявил: «Чтобы исполнить наше обещание, что ни один ребенок не умрет в самом расцвете жизни, мы закладываем основы Глобальной инициативы по серповидноклеточной анемии, направленную на повышение показателей выживаемости среди детей с этим заболеванием. Я призываю каждую страну Организации Объединенных Наций присоединиться к обеим глобальным инициативам. Это должно стать приоритетом для всех стран».

Гостями мероприятия также стали дети, столкнувшиеся с этими заболеваниями. Их трогательные истории нашли глубокий отклик среди участников. От Узбекистана о своём пути рассказала юная выпускница и волонтёр Mehrli maktab Самира Идрисова.

Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей. В последние годы в стране реализованы масштабные программы по снижению смертности от детского рака, мобилизованы дополнительные ресурсы, внедрены новые стандарты диагностики и лечения, а также расширен доступ к лекарственным средствам.

В стране утверждена Национальная стратегия по борьбе с детским раком на 2025–2030 годы, согласованная с рамочной программой ВОЗ CureAll, и предусматривающая повышение уровня раннего выявления до 65%, увеличение однолетней выживаемости с 34% до 90%, пятилетней — до 60%, а также стопроцентное обеспечение специализированной мультидисциплинарной помощью.

Более того, в Ташкенте создан Международный академический хаб по детскому раку, который нацелен на интеграцию международных стандартов в сфере диагностики, подготовки специалистов и внедрения инноваций, а также обмена передовым опытом и развития современных клинических исследований.

Мероприятие стало значимой международной площадкой для обмена опытом, демонстрации солидарности и продвижения инновационных решений в борьбе с одной из наиболее острых и часто недооценённых проблем в глобальном здравоохранении.

Обсуждение продолжилось в формате панельных дискуссий, посвящённых вопросам поддержания прогресса в лечении детского рака и реализации глобальной инициативы по борьбе с серповидноклеточной анемией.

Поделиться:
282

Актуально

Повестка Президента

Как построить более справедливый мир? Азербайджан предлагает конкретные шаги

Общество

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий

Политика

Спикер парламента РА: Армения не может тягаться по уровню военных расходов с ...

Политика

Судебный процесс над гражданами Армении, обвиняемыми в совершении ряда ...

Политика

Глава МИД Армении: «Я заявляю, что мир теперь установлен»

Узбекистан в центре внимания ООН: борьба за жизни детей с тяжелыми заболеваниями

Спикер парламента РА: Армения не может тягаться по уровню военных расходов с Азербайджаном

Судебный процесс над гражданами Армении, обвиняемыми в совершении ряда преступлений, продолжился оглашением документов

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Президент Поль Кагаме: Между Руандой и Азербайджаном есть много общего

Президент Руанды Поль Кагаме посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО

Трамп: Я остановил 7 конфликтов, в том числе между Арменией и Азербайджаном

Гуттериш о мирных договоренностях между Баку и Ереваном

Последние новости

Число отравившихся на свадьбе в Имишли достигло 74 человек

Сегодня, 19:15

Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе

Сегодня, 19:00

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий

Сегодня, 18:45

Нетаньяху во время выступления с трибуны ГА ООН устроил викторину

Сегодня, 18:30

В Украине на Аллее Единства открылась мемориальная доска, символизирующая азербайджано-украинскую дружбу - ФОТО

Сегодня, 18:15

Сборные Азербайджана в финале III Игр стран СНГ

Сегодня, 18:00

Глава МИД Армении: «Я заявляю, что мир теперь установлен»

Сегодня, 17:38

​​​​​​​Ночь вдохновения: Как завершился III Международный фестиваль Насими – ФОТО

Сегодня, 17:27

В Астаре друзья жениха перегородили дорогу свадебному кортежу и сыграли в нарды: Арестованы 4 человека

Сегодня, 17:18

Вафа Ягублу: В школах новой модели ежемесячно будет проводиться оценивание – ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 17:13

Фонд Гейдара Алиева построил новое здание школы в отдаленном селе Саатлинского района - ФОТО

Сегодня, 16:55

Узбекистан в центре внимания ООН: борьба за жизни детей с тяжелыми заболеваниями

Сегодня, 16:42

Как построить более справедливый мир? Азербайджан предлагает конкретные шаги

Сегодня, 16:35

Спикер парламента Армении: На следующих выборах мы наберем намного больше голосов, чем в 2021 году

Сегодня, 16:30

Партия Тер-Петросяна не войдет в блок с силами Кочаряна и Саргсяна

Сегодня, 16:20

Спикер парламента РА: Армения не может тягаться по уровню военных расходов с Азербайджаном

Сегодня, 15:55

Завершено расследование громкого дела об убийстве и поджоге в поселке Гобу

Сегодня, 15:50

Песков: Турция продолжит покупать у РФ выгодные для себя товары

Сегодня, 15:40

Названа дата ввода в эксплуатацию железной дороги Агдам-Ханкенди

Сегодня, 15:35

Песков назвал безответственными заявления о готовности НАТО сбивать самолеты РФ

Сегодня, 15:30
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30