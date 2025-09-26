 Трамп утвердил сделку о переходе TikTok под контроль бизнеса США | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп утвердил сделку о переходе TikTok под контроль бизнеса США

First News Media08:50 - Сегодня
Трамп утвердил сделку о переходе TikTok под контроль бизнеса США

Американский лидер Дональд Трамп подписал 25 сентября исполнительный указ об утверждении сделки, согласно которой работа TikTok в США перейдет под контроль американского бизнеса.

Документ опубликован на сайте Белого дома.

Как в нем отмечается, "приложением TikTok в США будет управлять новая совместная компания, базирующаяся в Соединенных Штатах". В указе подчеркивается, что "крупнейшую долю и контроль" в новой структуре будут иметь граждане США. Китайская компания ByteDance получит в ней долю в размере "менее 20%", а "оставшаяся часть будет принадлежать определенным инвесторам". Каким именно, не уточняется. Компанией будет управлять "новый совет директоров" в соответствии с правилами, "которые обеспечат надлежащую защиту информации американцев" и безопасность США.

Трамп после подписания указа в Овальном кабинете Белого дома отметил, что ранее обсуждал упомянутую сделку в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином. "Он дал нам свое согласие", - сказал американский лидер. По его словам, управлять соцсетью в США будут "американские инвесторы, американские компании". "Параметры сделки, как я считаю, очень выгодны для нашей страны", - подчеркнул Трамп. Он отметил, что важную роль в новой компании будет играть американская корпорация Oracle.

"Главное, чего мы добивались, - это продолжение работы TikTok. Но мы также хотели обеспечить сохранность данных американцев, чего требует закон", - подчеркнул вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Эта сделка означает, что американцы смогут использовать TikTok и использовать с большей уверенностью, чем раньше, поскольку их данные будут защищены", - добавил он. По словам Вэнса, стоимость новой компании составит около $14 млрд.

Закон, обязывающий ByteDance продать или прекратить деятельность соцсети на территории Соединенных Штатов, был подписан в 2024 году 46-м президентом США Джо Байденом. Трамп говорил, что "тепло относится" к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей поспособствовали его победе на президентских выборах.

После инаугурации 20 января 2025 года он подписал указ, согласно которому блокировка этой платформы в Соединенных Штатах была отложена. Позднее он неоднократно продлевал эту отсрочку. В последний раз он сделал это 16 сентября. Тогда блокировка соцсети в США была отложена до 16 декабря. Трамп 16 сентября также заявил, что "группа очень крупных компаний" хочет приобрести TikTok. Он тогда также сообщил о наличии предварительных договоренностей с китайской стороной относительно этого.

Источник: ТАСС

Поделиться:
456

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости

Спорт

Фарид Гаибов: III Игры стран СНГ укрепят имидж Азербайджана как спортивного центра ...

Общество

Завершён первый этап оценки безопасности критической информационной ...

Политика

Александр Вучич: Ильхам Алиев - настоящий друг

В мире

В Китае мужчина на электроскутере застрял головой в светофоре - ВИДЕО

В Армении хотят учредить День памяти павших во всех войнах и отмечать его 27 января

Туристка из России погибла, попав под катер в море в Анталье

В Турции трагически погибла известная певица

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Вертолет, в котором находились Трамп и его супруга, совершил экстренную посадку

СМИ: Десять стран объявят о признании Палестины на полях Генассамблеи ООН

Суд в Париже приговорил Николя Саркози к пяти годам заключения - ОБНОВЛЕНО

Пашинян: Армения, благодаря миру с Азербайджаном, вступила в новый этап

Последние новости

Фарид Гаибов: III Игры стран СНГ укрепят имидж Азербайджана как спортивного центра региона

Сегодня, 12:50

Председатели комитетов Сената Национального конгресса Чили посетили могилу общенационального лидера и Шехидляр хиябаны - ФОТО

Сегодня, 12:43

Определены победители третьего розыгрыша лотереи от бренда чая TESS «Выбирайте подарки по вкусу!» - ФОТО

Сегодня, 12:30

Эмин Амруллаев: «Нужно, чтобы люди приходили на матчи не ради побед, а ради баскетбола»

Сегодня, 12:20

В Китае мужчина на электроскутере застрял головой в светофоре - ВИДЕО

Сегодня, 12:12

В Армении хотят учредить День памяти павших во всех войнах и отмечать его 27 января

Сегодня, 12:05

Волейболистка сборной Азербайджана покинула чемпионов Румынии

Сегодня, 12:00

За день из незаконного оборота изъято более 14 кг наркотиков

Сегодня, 11:55

Начинается период бонусов по зарплатным и пенсионным картам

Сегодня, 11:50

Туристка из России погибла, попав под катер в море в Анталье

Сегодня, 11:45

В Азербайджане женщина родила в машине возле больницы - ВИДЕО

Сегодня, 11:33

Хэмилтон пропускает тесты ради тяжелобольного пса Роско - ФОТО

Сегодня, 11:26

В Баку прошел семинар «Женщины в кибербезопасности: карьера и образование» - ФОТО

Сегодня, 11:22

Азербайджанская нефть подорожала

Сегодня, 11:17

Завершён первый этап оценки безопасности критической информационной инфраструктуры - что обсудила Комиссия

Сегодня, 11:10

Определены знаменосцы Азербайджана на церемонии открытия III Игр стран СНГ

Сегодня, 11:05

В Турции трагически погибла известная певица

Сегодня, 11:00

Делегации Беларуси и Казахстана прибыли в Баку на III Игры стран СНГ - ФОТО

Сегодня, 10:55

Трамп: США 1 октября введут пошлины в размере 100% на импорт фармацевтики

Сегодня, 10:50

Из-за высокого пассажирского спроса АЖД назначает дополнительные рейсы по этим направлениям - ФОТО

Сегодня, 10:45
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30