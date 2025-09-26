Трамп утвердил сделку о переходе TikTok под контроль бизнеса США

Американский лидер Дональд Трамп подписал 25 сентября исполнительный указ об утверждении сделки, согласно которой работа TikTok в США перейдет под контроль американского бизнеса.

Документ опубликован на сайте Белого дома.

Как в нем отмечается, "приложением TikTok в США будет управлять новая совместная компания, базирующаяся в Соединенных Штатах". В указе подчеркивается, что "крупнейшую долю и контроль" в новой структуре будут иметь граждане США. Китайская компания ByteDance получит в ней долю в размере "менее 20%", а "оставшаяся часть будет принадлежать определенным инвесторам". Каким именно, не уточняется. Компанией будет управлять "новый совет директоров" в соответствии с правилами, "которые обеспечат надлежащую защиту информации американцев" и безопасность США.

Трамп после подписания указа в Овальном кабинете Белого дома отметил, что ранее обсуждал упомянутую сделку в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином. "Он дал нам свое согласие", - сказал американский лидер. По его словам, управлять соцсетью в США будут "американские инвесторы, американские компании". "Параметры сделки, как я считаю, очень выгодны для нашей страны", - подчеркнул Трамп. Он отметил, что важную роль в новой компании будет играть американская корпорация Oracle.

"Главное, чего мы добивались, - это продолжение работы TikTok. Но мы также хотели обеспечить сохранность данных американцев, чего требует закон", - подчеркнул вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Эта сделка означает, что американцы смогут использовать TikTok и использовать с большей уверенностью, чем раньше, поскольку их данные будут защищены", - добавил он. По словам Вэнса, стоимость новой компании составит около $14 млрд.

Закон, обязывающий ByteDance продать или прекратить деятельность соцсети на территории Соединенных Штатов, был подписан в 2024 году 46-м президентом США Джо Байденом. Трамп говорил, что "тепло относится" к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей поспособствовали его победе на президентских выборах.

После инаугурации 20 января 2025 года он подписал указ, согласно которому блокировка этой платформы в Соединенных Штатах была отложена. Позднее он неоднократно продлевал эту отсрочку. В последний раз он сделал это 16 сентября. Тогда блокировка соцсети в США была отложена до 16 декабря. Трамп 16 сентября также заявил, что "группа очень крупных компаний" хочет приобрести TikTok. Он тогда также сообщил о наличии предварительных договоренностей с китайской стороной относительно этого.

Источник: ТАСС