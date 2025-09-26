 В Турции задержали главу крупного холдинга | 1news.az | Новости
В мире

В Турции задержали главу крупного холдинга

First News Media09:20 - Сегодня
В Турции задержали главу крупного холдинга

Председатель правления группы компаний Can Holding Кемал Джан был задержан в рамках расследования по обвинению в совершении различных преступлений через компании, входящие в холдинг.

В результате расследования было установлено, что в Can Holding, который осуществляет свою деятельность в рамках преступной организации, были созданы группы, через которые совершались преступления, такие как «квалифицированное мошенничество» и «уклонение от налогов», а также поступление на счета компаний доходов из источников неизвестного происхождения, проводились многосторонние действия, направленные на отмывание доходов от преступной деятельности.

Утверждается, что преступная организация действовала под руководством Кемаля Джана и Мехмета Шакира Джана.

В рамках проводимого расследования были выданы ордера на задержание 10 человек, включая руководителей Can Holding Мехмета Шакира Джана, Кемаля Джана и Кенана Текдага, 6 подозреваемых были задержаны.

121 компания была конфискована, Фонд страхования депозитов (TMSF) был назначен в качестве временного управляющего. Из тех, кто был передан под суд, 5 были арестованы, в то время как Кенан Текдаг был освобожден под судебный контроль в виде домашнего ареста.

Источник: Haberler

