Стефан Дюжаррик: Президент Азербайджана в своем выступлении на Генассамблее озвучил очень важные послания

Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на Генеральной Ассамблее ООН имело большое значение и содержало очень важные послания.

Как передает Report, об этом заявил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в комментарии Report в США.

По его словам, участие Азербайджана в Неделе высокого уровня ООН на уровне главы государства является показателем того, какое значение президент Ильхам Алиев придает ООН:

"Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на Генеральной Ассамблее ООН имело большое значение и содержало очень важные послания. Каждый раз, когда страна поднимает уровень своего представительства с премьер-министра или министра иностранных дел до уровня главы государства, это демонстрирует, насколько ООН важна для этой страны и насколько эта страна важна для ООН".

С. Дюжаррик также отметил встречу Генерального секретаря Антониу Гутерриша с президентом Ильхамом Алиевым и обсужденные вопросы:

"Азербайджан принимал последний климатический саммит – COP29. Он был ключевым партнером в усилиях ООН. Азербайджан также многие годы оказывает значительную поддержку многосторонней дипломатии. Естественно, Генеральный секретарь на встрече с президентом Алиевым подчеркнул достижения, достигнутые в результате завершения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Это создает надежду и для других региональных конфликтов. Генеральный секретарь отметил, что сделает все возможное для продолжения мира между Арменией и Азербайджаном ради народов двух стран и всего региона. Это было одной из тем их обсуждений".

Представитель Генсека подчеркнул, что Азербайджан является одним из самых успешных членов ООН:

"Азербайджан внес значительный вклад в многостороннюю дипломатию благодаря успешному председательству в Движении неприсоединения и достигнутым крупным результатам на COP29. Теперь Азербайджан готовится к проведению в Баку конференции Habitat ООН в 2026 году. Будь то Движение неприсоединения, встречи COP или конференция Habitat - Азербайджан продолжает вносить вклад в работу ООН. Это наглядно демонстрирует, что Азербайджан является частью международного сообщества и участником наших усилий в области многосторонней дипломатии".

С. Дюжаррик также коснулся приоритетов, стоящих перед ООН в рамках Недели высокого уровня:

"Это очень напряженная неделя, в ходе которой состоялись многие важные события. На этой неделе мы должны обращать внимание как на будущее, так и на настоящее. Под будущим я подразумеваю реформу Организации Объединенных Наций. Наша цель – сделать ООН более эффективной и превратить ее в представителя современного мира, который сильно отличается от мира 1945 года. Сохранение надежды на решение конфликта Израиля и Палестины по принципу двух государств, а также обеспечение устойчивости урегулированных конфликтов, как в случае Армении и Азербайджана, также является важнейшей задачей".