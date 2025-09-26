 Стефан Дюжаррик: Президент Азербайджана в своем выступлении на Генассамблее озвучил очень важные послания | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Стефан Дюжаррик: Президент Азербайджана в своем выступлении на Генассамблее озвучил очень важные послания

First News Media22:00 - Сегодня
Стефан Дюжаррик: Президент Азербайджана в своем выступлении на Генассамблее озвучил очень важные послания

Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на Генеральной Ассамблее ООН имело большое значение и содержало очень важные послания.

Как передает Report, об этом заявил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в комментарии Report в США.

По его словам, участие Азербайджана в Неделе высокого уровня ООН на уровне главы государства является показателем того, какое значение президент Ильхам Алиев придает ООН:

"Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на Генеральной Ассамблее ООН имело большое значение и содержало очень важные послания. Каждый раз, когда страна поднимает уровень своего представительства с премьер-министра или министра иностранных дел до уровня главы государства, это демонстрирует, насколько ООН важна для этой страны и насколько эта страна важна для ООН".

С. Дюжаррик также отметил встречу Генерального секретаря Антониу Гутерриша с президентом Ильхамом Алиевым и обсужденные вопросы:

"Азербайджан принимал последний климатический саммит – COP29. Он был ключевым партнером в усилиях ООН. Азербайджан также многие годы оказывает значительную поддержку многосторонней дипломатии. Естественно, Генеральный секретарь на встрече с президентом Алиевым подчеркнул достижения, достигнутые в результате завершения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Это создает надежду и для других региональных конфликтов. Генеральный секретарь отметил, что сделает все возможное для продолжения мира между Арменией и Азербайджаном ради народов двух стран и всего региона. Это было одной из тем их обсуждений".

Представитель Генсека подчеркнул, что Азербайджан является одним из самых успешных членов ООН:

"Азербайджан внес значительный вклад в многостороннюю дипломатию благодаря успешному председательству в Движении неприсоединения и достигнутым крупным результатам на COP29. Теперь Азербайджан готовится к проведению в Баку конференции Habitat ООН в 2026 году. Будь то Движение неприсоединения, встречи COP или конференция Habitat - Азербайджан продолжает вносить вклад в работу ООН. Это наглядно демонстрирует, что Азербайджан является частью международного сообщества и участником наших усилий в области многосторонней дипломатии".

С. Дюжаррик также коснулся приоритетов, стоящих перед ООН в рамках Недели высокого уровня:

"Это очень напряженная неделя, в ходе которой состоялись многие важные события. На этой неделе мы должны обращать внимание как на будущее, так и на настоящее. Под будущим я подразумеваю реформу Организации Объединенных Наций. Наша цель – сделать ООН более эффективной и превратить ее в представителя современного мира, который сильно отличается от мира 1945 года. Сохранение надежды на решение конфликта Израиля и Палестины по принципу двух государств, а также обеспечение устойчивости урегулированных конфликтов, как в случае Армении и Азербайджана, также является важнейшей задачей".

Поделиться:
91

Актуально

Повестка Президента

Как построить более справедливый мир? Азербайджан предлагает конкретные шаги

В мире

На судебном процессе по делу граждан Армении оглашены документы, связанные с ...

Общество

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий

Политика

Спикер парламента РА: Армения не может тягаться по уровню военных расходов с ...

Политика

Стефан Дюжаррик: Президент Азербайджана в своем выступлении на Генассамблее озвучил очень важные послания

Премьер-министр Пакистана поблагодарил Азербайджан с трибуны ООН

Глава МИД Армении: «Я заявляю, что мир теперь установлен»

Узбекистан в центре внимания ООН: борьба за жизни детей с тяжелыми заболеваниями

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Президент Руанды Поль Кагаме посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО

Азербайджан и ЕС обсудили в рамках Генассамблеи ООН укрепление связей

Ильхам Алиев обратился с призывом к международной общественности: Давайте вместе построим мир, в котором справедливость не будет избирательной

Трамп: Я остановил 7 конфликтов, в том числе между Арменией и Азербайджаном

Последние новости

Стефан Дюжаррик: Президент Азербайджана в своем выступлении на Генассамблее озвучил очень важные послания

Сегодня, 22:00

На судебном процессе по делу граждан Армении оглашены документы, связанные с Апрельскими боями

Сегодня, 21:40

Жаловавшийся на условия в детском доме №3 Мухаммед приговорен к 10 годам заключения

Сегодня, 21:20

Израиль взломал телефоны палестинцев

Сегодня, 21:00

Сильный ветер опрокинул ворота столичной школы - ВИДЕО

Сегодня, 20:40

Найденный в Китае череп может переписать историю человечества

Сегодня, 20:20

Премьера Израиля освистали во время выступления на ГА ООН

Сегодня, 20:02

В Хачмазском районе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие - ФОТО

Сегодня, 19:46

Премьер-министр Пакистана поблагодарил Азербайджан с трибуны ООН

Сегодня, 19:30

Число отравившихся на свадьбе в Имишли достигло 74 человек

Сегодня, 19:15

Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе

Сегодня, 19:00

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий

Сегодня, 18:45

Нетаньяху во время выступления с трибуны ГА ООН устроил викторину

Сегодня, 18:30

В Украине на Аллее Единства открылась мемориальная доска, символизирующая азербайджано-украинскую дружбу - ФОТО

Сегодня, 18:15

Сборные Азербайджана в финале III Игр стран СНГ

Сегодня, 18:00

Глава МИД Армении: «Я заявляю, что мир теперь установлен»

Сегодня, 17:38

​​​​​​​Ночь вдохновения: Как завершился III Международный фестиваль Насими – ФОТО

Сегодня, 17:27

В Астаре друзья жениха перегородили дорогу свадебному кортежу и сыграли в нарды: Арестованы 4 человека

Сегодня, 17:18

Вафа Ягублу: В школах новой модели ежемесячно будет проводиться оценивание – ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 17:13

Фонд Гейдара Алиева построил новое здание школы в отдаленном селе Саатлинского района - ФОТО

Сегодня, 16:55
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30