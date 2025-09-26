​​​​​​​Заур Ахмедов: Вклад Баку в Нобелевскую премию - забытая история, которую стоит рассказать

В последние месяцы на международной арене активно обсуждается Нобелевская премия мира и различные кандидатуры на ее получение.

Об этом говорится в статье посла Азербайджана в Дании Заура Ахмедова под названием "Вклад Баку в Нобелевскую премию - забытая история", опубликованной в норвежском издании Aftenposten.

"Представьте себе, что около трети капитала, лежащего в основе Нобелевской премии - самой престижной награды в мире, поступило не от динамита, а от нефти. И не от какой-либо нефти, а от «черного золота», добытого в XIX веке из засушливой почвы Баку в Азербайджане.

Это история, о которой мало кто знает в Норвегии, и которая редко упоминается в официальных хрониках Нобелевского наследия. Но без этой связи между семьей Нобелей и Баку Нобелевская премия, возможно, никогда бы не появилась.

Нобели в Баку

В 1870-х годах Роберт Нобель отправился в Баку, чтобы приобрести ореховое дерево для прикладов винтовок. Но вернулся он не с древесиной, а с видением будущего. В то время нефть буквально черпали ведрами, и большая ее часть выливалась прямо в природу. Роберт сразу увидел потенциал: «Здесь, в Баку, я чувствую себя лучше, чем где-либо еще в России... через несколько лет вся добыча парафина в стране может оказаться в наших руках», - писал он домой.

Когда российские власти разрешили земельные концессии в 1872 году, Роберт вместе с братом Людвигом и при финансовой поддержке Альфреда основал компанию Branobel - одну из первых нефтяных империй в мире.

К началу XX века половина мировой нефти производилась в Баку, и компания Нобелей была одним из доминирующих игроков. Но в тоже время она внесла вклад в масштабное загрязнение окружающей среды, из-за чего этот район получил название «Черный город».

Нефть из Баку согревала дома и освещала города Европы. Парафин продлил световой день и изменил повседневную жизнь миллионов людей.

Баку и Белый город

Позже акции Альфреда Нобеля в компании Branobel помогли профинансировать создание Нобелевской премии - наследия технологических инноваций и культурной открытости, но также наследия, отмеченного экологическими издержками для Азербайджана и использованием природных ресурсов страны.

После Октябрьской революции память об этой общей истории практически исчезла как из азербайджанского, так и из скандинавского сознания. В советский период были стерты почти все следы, а резиденция Нобелей в Баку - Вилла Петролеа пришла в запустение.

Лишь после обретения Азербайджаном независимости в 1991 году об этой истории снова заговорили, и именно азербайджанское государство осуществило масштабную трансформацию, превратившую Черный город в Белый - современный и динамичный городской район.

Сегодня Вилла Петролеа - единственный музей за пределами Швеции и Норвегии, посвященный наследию Нобелей.

История возрождена

Писатель Бенгт Янгфельдт осветил эту историю в своей книге Immanuel Nobel & Sons. Документальный сериал The Nobel Brothers (StoryFire) познакомил с ней более широкую аудиторию. Тем не менее, «бакинская глава» все еще часто отсутствует на выставках, посвященных Нобелевской премии.

Признание исторической роли Азербайджана в создании Нобелевской премии во время Нобелевских торжеств - и приглашение Фонда Нобелевского наследия Баку к участию - позволило бы представить более полную и справедливую картину происхождения премии.

Это также стало бы признанием исторического факта: часть славы и престижа Нобелевской премии на самом деле покоится на азербайджанской земле и в ее истории", - говорится в статье.