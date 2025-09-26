 Туристка из России погибла, попав под катер в море в Анталье | 1news.az | Новости
Туристка из России погибла, попав под катер в море в Анталье

First News Media11:45 - Сегодня
Туристка из России погибла, попав под катер в море в Анталье

Туристка из России погибла, попав под катер в море в уезде Кемер в Анталье.

Об этом сообщила газета Hürriyet.

По ее информации, инцидент произошел 24 сентября, погибшую звали Линария Музипова. Женщина заплыла за буйки и попала под катер для парасейлинга. Очевидцы позвонили в службу спасения. На место прибыли бригада скорой помощи, полиция и береговая охрана.

Медики констатировали смерть россиянки. Капитан лодки и оператор водных видов спорта, предоставивший катер, задержаны.

Источник: ТАСС

