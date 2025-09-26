Музыканты массово покидают Spotify: бунт против продвижения треков ИИ

На музыкальной платформе Spotify назревает бунт: всё больше артистов удаляют свои треки в знак протеста против новой политики сервиса.

Поводом стало решение компании активно продвигать музыку, созданную искусственным интеллектом, и размещать такие композиции в официальных плейлистах наравне с работами живых исполнителей.

Первыми тревогу забили в июне участники инди-рок-квартета Deerhoof. Их шаг вызвал эффект домино: к бойкоту постепенно присоединились Xiu Xiu, King Gizzard & the Lizard Wizard, Hotline TNT, а в сентябре — The Mynabirds, WU LYF, Kadhja Bonet и Young Widows. Список недовольных растёт, превращаясь в полноценную волну исхода.

Артисты обвиняют Spotify в том, что алгоритмы компании поощряют нейросетевые треки, которые «паразитируют на труде музыкантов прошлого» и отнимают доход у авторов настоящего. По их словам, поток AI-композиций «размывает» авторские отчисления: чем больше контента в каталоге, тем меньше доля выплат приходится на каждого реального исполнителя.

В самой компании ситуацию пока никак не комментируют.

Источник: TheGuardin

Джамиля Суджадинова