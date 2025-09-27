Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Асада по делу 14-летней давности

Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест бывшего президента страны Башара Асада по обвинениям, связанным с подавлением протестов в провинции Дераа в 2011 году, пишет агентство SANA.

Согласно заявлению верховного судьи, Асаду инкриминируют умышленное убийство, пытки, приведшие к смертям, и незаконное лишение свободы. Основанием для возбуждения дела стал иск, поданный родственниками жертв событий в Дераа.

Судебное решение открывает путь для международного преследования бывшего главы государства через соответствующие уведомления, в том числе по линии Интерпола.

Административный центр провинции Дераа расположен в 110 км от Дамаска. В этом городе в 2011 году начались антиправительственные выступления, которые впоследствии переросли в вооруженный конфликт между боевиками, оппозиционными группировками и сирийской армией.

Источник: РБК