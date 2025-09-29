Столичное управление дорожной полиции обратилось к водителям и пешеходам - ВИДЕО

Бакинское городское управление Государственной дорожной полиции сообщает о проведении контрольно-профилактических мероприятий на высокоскоростных дорогах в целях обеспечения безопасности дорожного движения в столице, предотвращения возможных заторов и ДТП.

В рамках этих мероприятий проведены разъяснительные беседы с водителями, останавливающими свои транспортные средства в местах, не предназначенных для посадки и высадки пассажиров, на автобусных остановках и на второй полосе проезжей части. До их внимания было доведено, что подобные нарушения, помимо административной ответственности, создают реальную основу для снижения пропускной способности дорог с высокой интенсивностью движения, приводят к возникновению заторов и провоцируют аварии.

Пешеходам, являющимся уязвимыми участниками дорожного движения, рекомендовано не выходить на проезжую часть, использовать переходы, предназначенные для их комфортного и безопасного передвижения, а также не садиться и не выходить из автомобилей вне специально отведенных мест.

Учитывая все вышесказанное, управление дорожной полиции просит водителей и пешеходов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности свою жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье других участников дорожного движения.