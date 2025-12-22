Таиланд и Камбоджа договорились провести переговоры о прекращении огня

Таиланд и Камбоджа не достигли соглашения о прекращении огня на специальной встрече министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии, посвященной разрешению конфликта двух стран-членов регионального блока, но договорились провести 24 декабря переговоры военных о прекращении огня на уровне министров обороны, сообщил журналистам на брифинге в Куала-Лумпуре министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео.

"Сегодня мы не достигли никакого соглашения о прекращении огня. Ситуация складывалась (до министерской встречи в Малайзии – ред.) таким образом, что все говорили о прекращении огня, в том числе камбоджийская сторона, только камбоджийская сторона говорила об этом не с нами, двустороннего контакта по этим вопросам у нас уже давно не было", - сказал министр.

Источник: РИА Новости