Военно-политическое руководство Турции проведет в Сирии переговоры по безопасности

Министры иностранных дел Турции Хакан Фидан, национальной обороны Яшар Гюлер и глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын в рамках рабочего визита в Сирию встретятся с президентом Ахмедом Аш-Шараа и другими официальными лицами этой страны.

По информации из источников в МИД Турции, в ходе переговоров планируется всесторонне оценить развитие турецко-сирийских отношений за последний год в политическом, экономическом и оборонном направлениях.

Ожидается, что в ходе визита также будет уделено внимание рискам безопасности на юге Сирии. В контексте общих интересов будут обсуждены вопросы сотрудничества Турции и Сирии в антитеррористической деятельности.

Также планируется обсудить двусторонние проекты восстановления Сирии, поддержку усилиям сирийского правительства в сфере наращивания институционального потенциала.

Источник: Anadolu