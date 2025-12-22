Черногория определилась с участницей и песней для конкурса «Евровидение 2026» - ВИДЕО

Победительницей национального черногорского отбора Montesong на международный песенный конкурс «Евровидение 2026» стала певица Тамара Живкович.

С песней «Nova Zora» (Новый рассвет) она будет представлять Черногорию на 70-м конкурсе песни «Евровидение», который пройдёт в Вене.

По итогам голосования жюри и зрителей композиция «Nova Zora» набрала наибольшее количество баллов, обеспечив артистке победу в финале черногорского национального отбора и право выйти на сцену юбилейного «Евровидения».

