«Это фейк»: Госдеп опроверг сообщения о предоставлении из бюджета США $60 млрд на восстановление Газы

В планах США нет предоставления $60 млрд на восстановление сектора Газа.

Об этом говорится в публикации на официальном аккаунте Госдепартамента США в соцсети X.

«Это фейковая информация», - отметил Госдеп.

Ранее в американских медиа появились сообщения о подготовке представителями администрации Трампа плана стоимостью $112 млрд по восстановлению сектора Газа и превращению ее в футуристический международный центр под названием «Проект Восход солнца» - при финансовой поддержке американского бюджета в размере $60 млрд.

Как сообщила газета Wall Street Journal, в Газе планируется строительство роскошных отелей, высокоскоростных железных дорог и интеллектуальных энергосетей с использованием искусственного интеллекта. «Разрушения в Газе были колоссальными, но мы считаем, что впереди нас ждет не просто восстановление, а возможность создать центр процветания на Ближнем Востоке с использованием передовой инфраструктуры, городского планирования и технологий», - говорится в кратком изложении проекта, сообщает издание.