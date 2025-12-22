Фицо прокатился на роликах по тоннелю - ВИДЕО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокатился на роликовых коньках по подземному тоннелю «Вишневе», который открыли спустя 27 лет строительных работ.

Пост об этом опубликован на странице политика в Facebook.

На видео, которое выложил премьер, видно, как он катится по тоннелю на роликах. Он проезжает его полностью, знаменуя торжественное открытие.

«Присоединяюсь к тем, кто сегодня улыбнется, потому что тоннель Вишневе улучшит жизнь словаков — и это основная миссия политики», — написал Фицо.

По данным СМИ, строительство объекта, начавшееся в конце 1990-х годов, продолжалось более 27 лет, с многочисленными перерывами и задержками. Тоннель длиной 7,5 километра является ключевой частью нового 13,5-километрового участка одной из автомагистралей и является самым длинным автомобильным тоннелем в Словакии.

Источник: Газета.ру