 Свободный Джебраил. Пять лет со дня освобождения от оккупации | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Точка зрения

Свободный Джебраил. Пять лет со дня освобождения от оккупации

Фарида Багирова09:00 - Сегодня
Свободный Джебраил. Пять лет со дня освобождения от оккупации

Сегодня исполняется пять лет со дня освобождения от оккупации Джебраила.

4 октября 2020 года, на восьмой день с начала Второй Карабахской войны, доблестная Азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила от оккупации город Джебраил и несколько сел района – Шюкюрбейли, Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу (село), Джафарабад, Йухары Маралъян, Дяжяль, Кархулу.

Радостную весть об освобождении Джебраила от оккупации азербайджанскому народу объявил Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев: «Сегодня освобождены от оккупации город Джебраил и девять сел Джебраильского района. Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ с этим историческим событием. Сердечно поздравляю всех наших солдат и офицеров, активно участвовавших в освобождении Джебраильского района и других оккупированных территорий. В результате их героизма, отваги сегодня к нам вернулись наши родные земли. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших в этих кровавых боях, да ниспошлет Аллах исцеления нашим раненым солдатам. Спустя долгие годы освобожден город Джебраил. Джебраил – наш!».

Глава государства высоко оценил значение Джебраильской операции, отметив, что после освобождения Джебраила стали возможны успешные шаги в направлении других находившихся в то время под оккупацией:

«Это придало нашей Армии дополнительную силу, придало веру, и после этой Победы наша славная Армия исполнила свою историческую миссию и в других местах».

Джебраильский район расположен на юге Азербайджана, на берегу реки Араз, в 338 километрах от Баку.

До оккупации население района в основном занималось зерноводством, виноградарством, животноводством, шелководством. Эта земля богата ценными залежами природных строительных материалов. В Джебраиле широко использовалась сеть подземных водопроводов, проложенных еще в I веке нашей эры. Район славится богатыми минералами, подводными источниками. Здесь много памятников культуры, религии, архитектуры, древней письменности – живая история, переходящая от поколения к поколению.

Джебраил находился под армянской оккупацией с 23 августа 1993 года. В ходе оккупации до 60 000 джебраильцев подверглись этнической чистке, 400 человек стали шехидами, 91 человек был взят в плен или пропал без вести, 177 человек стали инвалидами. Город и 90 сел района были разрушены.

Как и на других оккупированных территориях, в Джебраиле армянами было разграблено, сфальсифицировано, разрушено материально-культурное наследие азербайджанского народа. Вандализму подверглись Худаферинский мост - памятник всемирного значения, построенный через реку Араз в XI-XIII веках, мавзолей XIII-XIV века в селе Даг Тумас, средневековое кладбище... Грубо нарушив обязательства в рамках международных конвенций, Армения незаконно размещала на этих территориях этических армян, в том числе, с Ближнего Востока.

Сегодня древний Джебраил возрождается, его облик возвращают истинные хозяева этой прекрасной земли.

Здесь проведены масштабные работы по разминированию, восстановлена энергетическая инфраструктура, задействованы новые предприятия.

Реконструированы старые дороги и строятся новые, в их числе стоит отметить современную четырехполосную автомагистраль, соединяющую Джебраил с Зангиланом, Губадлы и Лачином. Именно здесь будет действовать промышленный парк «Экономическая зона долины Араз», нацеленный на развитие всего Восточно-Зангезурского региона. В Джебраиле построен современный жилой комплекс, социально-бытовые объекты, школа, центр семейного здоровья, зоны отдыха, дети могут проводить свободное время на развлекательных и спортивных площадках.

Сегодня этот благодатный край расцветает, наполняясь новой жизнью, красотой, даря своим жителям мир, надежду, вдохновение - как символ возрождения, силы и единства.

Поделиться:
367

Актуально

Точка зрения

Вечный флаг Победы. Сегодня День города Джебраил

Мнение

«Любить человека»: К юбилею Иджран Гусейновой – ФОТО

Xроника

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной освобождения ...

Точка зрения

Свободный Джебраил. Пять лет со дня освобождения от оккупации

Точка зрения

Вечный флаг Победы. Сегодня День города Джебраил

Свободный Джебраил. Пять лет со дня освобождения от оккупации

Ничто не забыто. Проходит пять лет с первого ракетного обстрела Гянджи

Отклонение проекта о криминализации отрицания «геноцида армян»: правовая коллизия и политический контекст

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Средний коридор ставит вызовы - Азербайджан находит ответы

Азербайджан: от победы к миру - новая внешнеполитическая доктрина Баку

Отклонение проекта о криминализации отрицания «геноцида армян»: правовая коллизия и политический контекст

Армянское лобби в США: от неудач в Конгрессе к попыткам разжечь новый конфликт

Последние новости

В Иране казнили шестерых обвиняемых в связях с Израилем

Сегодня, 11:51

В Баку прощаются с Огтаем Ширалиевым - ФОТО

Сегодня, 11:35

В Грузии явка на муниципальных выборах за два часа составила 7,85%

Сегодня, 11:19

Анна Акопян: Я закончила читать книгу Реджепа Тайипа Эрдогана

Сегодня, 11:03

В Куре утонул человек

Сегодня, 10:48

Медальный зачет III Игр стран СНГ на 9-й день

Сегодня, 10:39

Оглашен приговор рэперу P. Diddy

Сегодня, 10:30

Эрдоган назвал ответ ХАМАС на план Трампа важным шагом на пути к миру в регионе

Сегодня, 10:16

В Турции произошло землетрясение

Сегодня, 09:47

Вечный флаг Победы. Сегодня День города Джебраил

Сегодня, 09:30

Азербайджанская нефть подорожала

Сегодня, 09:27

В Грузии проходят муниципальные выборы

Сегодня, 09:15

«Любить человека»: К юбилею Иджран Гусейновой – ФОТО

Сегодня, 09:05

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной освобождения от оккупации города Джебраил - ВИДЕО

Сегодня, 09:01

Свободный Джебраил. Пять лет со дня освобождения от оккупации

Сегодня, 09:00

Израиль остановил операцию по захвату города Газа

Сегодня, 08:45

Ничто не забыто. Проходит пять лет с первого ракетного обстрела Гянджи

Сегодня, 00:00

Более 300 школ РФ запретили ношение хиджабов и никабов

03 / 10 / 2025, 23:40

Тяжелая авария в Баку: три человека погибли, семь пострадали

03 / 10 / 2025, 23:20

Экс-редактора «Первого канала» Марину Овсянникову объявили иноагентом

03 / 10 / 2025, 23:00
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30