Свободный Джебраил. Пять лет со дня освобождения от оккупации

Сегодня исполняется пять лет со дня освобождения от оккупации Джебраила.

4 октября 2020 года, на восьмой день с начала Второй Карабахской войны, доблестная Азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила от оккупации город Джебраил и несколько сел района – Шюкюрбейли, Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу (село), Джафарабад, Йухары Маралъян, Дяжяль, Кархулу.

Радостную весть об освобождении Джебраила от оккупации азербайджанскому народу объявил Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев: «Сегодня освобождены от оккупации город Джебраил и девять сел Джебраильского района. Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ с этим историческим событием. Сердечно поздравляю всех наших солдат и офицеров, активно участвовавших в освобождении Джебраильского района и других оккупированных территорий. В результате их героизма, отваги сегодня к нам вернулись наши родные земли. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших в этих кровавых боях, да ниспошлет Аллах исцеления нашим раненым солдатам. Спустя долгие годы освобожден город Джебраил. Джебраил – наш!».

Глава государства высоко оценил значение Джебраильской операции, отметив, что после освобождения Джебраила стали возможны успешные шаги в направлении других находившихся в то время под оккупацией:

«Это придало нашей Армии дополнительную силу, придало веру, и после этой Победы наша славная Армия исполнила свою историческую миссию и в других местах».

Джебраильский район расположен на юге Азербайджана, на берегу реки Араз, в 338 километрах от Баку.

До оккупации население района в основном занималось зерноводством, виноградарством, животноводством, шелководством. Эта земля богата ценными залежами природных строительных материалов. В Джебраиле широко использовалась сеть подземных водопроводов, проложенных еще в I веке нашей эры. Район славится богатыми минералами, подводными источниками. Здесь много памятников культуры, религии, архитектуры, древней письменности – живая история, переходящая от поколения к поколению.

Джебраил находился под армянской оккупацией с 23 августа 1993 года. В ходе оккупации до 60 000 джебраильцев подверглись этнической чистке, 400 человек стали шехидами, 91 человек был взят в плен или пропал без вести, 177 человек стали инвалидами. Город и 90 сел района были разрушены.

Как и на других оккупированных территориях, в Джебраиле армянами было разграблено, сфальсифицировано, разрушено материально-культурное наследие азербайджанского народа. Вандализму подверглись Худаферинский мост - памятник всемирного значения, построенный через реку Араз в XI-XIII веках, мавзолей XIII-XIV века в селе Даг Тумас, средневековое кладбище... Грубо нарушив обязательства в рамках международных конвенций, Армения незаконно размещала на этих территориях этических армян, в том числе, с Ближнего Востока.

Сегодня древний Джебраил возрождается, его облик возвращают истинные хозяева этой прекрасной земли.

Здесь проведены масштабные работы по разминированию, восстановлена энергетическая инфраструктура, задействованы новые предприятия.

Реконструированы старые дороги и строятся новые, в их числе стоит отметить современную четырехполосную автомагистраль, соединяющую Джебраил с Зангиланом, Губадлы и Лачином. Именно здесь будет действовать промышленный парк «Экономическая зона долины Араз», нацеленный на развитие всего Восточно-Зангезурского региона. В Джебраиле построен современный жилой комплекс, социально-бытовые объекты, школа, центр семейного здоровья, зоны отдыха, дети могут проводить свободное время на развлекательных и спортивных площадках.

Сегодня этот благодатный край расцветает, наполняясь новой жизнью, красотой, даря своим жителям мир, надежду, вдохновение - как символ возрождения, силы и единства.