Общество

Участились случаи инфарктов в спортзалах: Предупреждение кардиохирурга

Феликс Вишневецкий17:48 - Сегодня
29 сентября в возрасте 49 лет не стало заслуженного артиста Азербайджана, участника легендарной команды КВН «Парни из Баку» Джабира Иманова, который скончался в спортивном зале.

Об участившихся в спортивных залах смертях на своей странице в социальной сети Facebook высказался доктор медицинских наук, кардиохирург, депутат Милли Меджлиса Рашад Махмудов, отметивший следующее: «В последнее время участились случаи внезапной сердечной смерти и инфарктов в спортзалах, что вызывает серьёзное беспокойство общественности. Причины этого явления многочисленны. Прежде всего, скрытые сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин. Иногда даже у молодых людей, не испытывающих никаких жалоб, могут быть врождённые пороки сердца или нарушения ритма. При интенсивных физических нагрузках эти скрытые проблемы повышают риск внезапной смерти. У более старших возрастных групп на первый план выходят такие факторы риска, как закупорка сосудов, высокое давление и сахарный диабет».

По словам Р.Махмудова, вторым важным фактором являются энергетические напитки и спортивные добавки, в составе которых содержится большое количество кофеина, таурина и веществ со стимулирующим эффектом: «Их употребление ускоряет сердечный ритм, повышает давление и создаёт предпосылки для возникновения аритмий. В сочетании с интенсивными тренировками эти напитки повышают риск внезапного инфаркта и остановки сердца».

Третьим важным фактором кардиохирург называет резкую смену образа жизни: «У людей, долго ведущих малоподвижный образ жизни или имеющих вредные привычки, внезапное начало интенсивных тренировок иногда может привести к трагическим последствиям. Организм сталкивается с нагрузкой, к которой не привык, а существующие в сосудах, но находившиеся в спокойном состоянии атеросклеротические отложения могут оторваться, вызывая закупорку сосудов. Это, в свою очередь, повышает риск внезапного инфаркта или смерти».

Рашад Махмудов отмечает, что для того, чтобы избежать всего этого, необходимо соблюдать следующие важные правила:

- Перед началом занятий спортом пройти обследование сердца (ЭКГ, эхокардиография, при необходимости — стресс-тест).

- Избегать энергетических напитков и добавок неизвестного происхождения.

- Увеличивать физическую нагрузку постепенно, не переходить сразу к интенсивным тренировкам.

- Подбирать индивидуальную программу занятий спортом с учетом личного состояния здоровья.

«В итоге, спорт существует для здоровья, но при неправильном подходе он может внезапно стать опасным. Переход к здоровому образу жизни должен быть постепенным, контролируемым и осознанным», - подчеркивает Р.Махмудов.

