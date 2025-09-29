​​​​​​​Каким мы запомним Джабира Иманова… - ВИДЕО

29 сентября в возрасте 49 лет не стало заслуженного артиста Азербайджана, участника легендарной команды КВН «Парни из Баку» Джабира Иманова.

Джабир Иманов навсегда останется в памяти людей как светлый, добрый и жизнерадостный человек, чьё чувство юмора и искренность делали его образы на сцене и в жизни такими запоминающимися. Он оставил после себя тепло и радость, которые будут жить в сердцах зрителей ещё долго, благодаря своим ярким и любимым народом сценическим образам.

В свое время именно КВН подарил нам Джабира Иманова - актёра с уникальным чувством юмора и харизмой. Именно будучи участником легендарной команды КВН «Парни из Баку», он сделал свои первые яркие шаги на сцене, создавая образы, которые сразу полюбились зрителям, и заложил основу для всего дальнейшего творческого пути, став любимцем публики и одним из главных символов современной бакинской юмористической школы.

Особое внимание стоит уделить дуэтам Джабира Иманова с братом Таиром Имановым в составе команды КВН «Парни из Баку». Их совместные выступления всегда отличались идеальным взаимопониманием на сцене, искромётным юмором и синхронностью, что делало номера особенно яркими и запоминающимися.

Образ Элиша, созданный Джабиром Имановым в КВН, не остался на сцене только в рамках юмористических номеров КВН. Он перекочевал на большой экран в комедийном фильме «Мяхялля», продолжая жить в сердцах зрителей, став узнаваемым и любимым персонажем, символизирующим неповторимый колорит бакинского двора и неподражаемую харизму Дж.Иманова. Отметим, что эта роль закрепила за звездой КВН статус одного из самых ярких и запоминающихся комедийных актёров Азербайджана.

Особое место среди ярких сценических образов Джабира Иманова занимает таксист Аганатиг из КВН. Этот персонаж настолько полюбился зрителям, что впоследствии получил собственный фильм, продолжая жить и радовать публику уже за пределами юмористической сцены. Образ Аганатига стал ещё одним доказательством таланта Дж.Иманова создавать незабываемые, живые и любимые народом персонажи.

Джабир Иманов ушёл из жизни слишком рано, но настоящие артисты никогда не умирают. Они продолжают жить в своих ролях, в образах, которые полюбились зрителям, в тех эмоциях, которые дарили своим выступлением. Каждое появление на сцене, каждый персонаж и каждый номер Дж.Иманова будут ещё долго вдохновлять и радовать людей, сохраняя его талант, харизму и юмор в сердцах зрителей.

Читайте по теме:

Скончался Джабир Иманов

В TƏBİB прокомментировали смерть Джабира Иманова