 ​​​​​​​Каким мы запомним Джабира Иманова… - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

​​​​​​​Каким мы запомним Джабира Иманова… - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий17:11 - Сегодня
​​​​​​​Каким мы запомним Джабира Иманова… - ВИДЕО

29 сентября в возрасте 49 лет не стало заслуженного артиста Азербайджана, участника легендарной команды КВН «Парни из Баку» Джабира Иманова.

Джабир Иманов навсегда останется в памяти людей как светлый, добрый и жизнерадостный человек, чьё чувство юмора и искренность делали его образы на сцене и в жизни такими запоминающимися. Он оставил после себя тепло и радость, которые будут жить в сердцах зрителей ещё долго, благодаря своим ярким и любимым народом сценическим образам.

В свое время именно КВН подарил нам Джабира Иманова - актёра с уникальным чувством юмора и харизмой. Именно будучи участником легендарной команды КВН «Парни из Баку», он сделал свои первые яркие шаги на сцене, создавая образы, которые сразу полюбились зрителям, и заложил основу для всего дальнейшего творческого пути, став любимцем публики и одним из главных символов современной бакинской юмористической школы.

Особое внимание стоит уделить дуэтам Джабира Иманова с братом Таиром Имановым в составе команды КВН «Парни из Баку». Их совместные выступления всегда отличались идеальным взаимопониманием на сцене, искромётным юмором и синхронностью, что делало номера особенно яркими и запоминающимися.

Образ Элиша, созданный Джабиром Имановым в КВН, не остался на сцене только в рамках юмористических номеров КВН. Он перекочевал на большой экран в комедийном фильме «Мяхялля», продолжая жить в сердцах зрителей, став узнаваемым и любимым персонажем, символизирующим неповторимый колорит бакинского двора и неподражаемую харизму Дж.Иманова. Отметим, что эта роль закрепила за звездой КВН статус одного из самых ярких и запоминающихся комедийных актёров Азербайджана.

Особое место среди ярких сценических образов Джабира Иманова занимает таксист Аганатиг из КВН. Этот персонаж настолько полюбился зрителям, что впоследствии получил собственный фильм, продолжая жить и радовать публику уже за пределами юмористической сцены. Образ Аганатига стал ещё одним доказательством таланта Дж.Иманова создавать незабываемые, живые и любимые народом персонажи.

Джабир Иманов ушёл из жизни слишком рано, но настоящие артисты никогда не умирают. Они продолжают жить в своих ролях, в образах, которые полюбились зрителям, в тех эмоциях, которые дарили своим выступлением. Каждое появление на сцене, каждый персонаж и каждый номер Дж.Иманова будут ещё долго вдохновлять и радовать людей, сохраняя его талант, харизму и юмор в сердцах зрителей.

Читайте по теме:

Скончался Джабир Иманов

В TƏBİB прокомментировали смерть Джабира Иманова

Поделиться:
1490

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил председателя КНР

Lifestyle

Момент смерти Джабира Иманова попал на камеры наблюдения - ВИДЕО

Спорт

Азербайджанские таэквондисты завоевали три золотые медали - ФОТО

Точка зрения

Средний коридор ставит вызовы - Азербайджан находит ответы

Lifestyle

Момент смерти Джабира Иманова попал на камеры наблюдения - ВИДЕО

Церемония прощания с Джабиром Имановым состоится завтра

​​​​​​​Каким мы запомним Джабира Иманова… - ВИДЕО

Диляра Кязимова покорила высочайшую вершину Азербайджана - ВИДЕО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Кино на неделю: Криминальная драма «Битва за битвой» с Леонардо ДиКаприо и не только - ФОТО - ВИДЕО

ITV опровергло слухи об отказе Азербайджана от «Евровидения» из-за возможного неучастия Израиля: Конкурс вне политики

Трогательная история песни «Yada sal məni» от Мубариза Тагиева и её связь с судьбой шехида 44-дневной Отечественной войны - ВИДЕО

​​​​​​​Каким мы запомним Джабира Иманова… - ВИДЕО

Последние новости

Золотой медалист III Игр стран СНГ по самбо рассказал о планах на будущее

Сегодня, 19:15

Момент смерти Джабира Иманова попал на камеры наблюдения - ВИДЕО

Сегодня, 19:00

Церемония прощания с Джабиром Имановым состоится завтра

Сегодня, 18:45

Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с экс-главой МИД Казахстана

Сегодня, 18:33

Азербайджанские таэквондисты завоевали три золотые медали - ФОТО

Сегодня, 18:24

Нихад Рахимов принес Азербайджану яркую победу над российским самбистом - ВИДЕО

Сегодня, 18:16

Ильхам Алиев поздравил председателя КНР

Сегодня, 18:05

Участились случаи инфарктов в спортзалах: Предупреждение кардиохирурга

Сегодня, 17:48

Азербайджанец не оставил шансов сопернику в финале самбо и завоевал золотую медаль - ВИДЕО

Сегодня, 17:33

Средний коридор ставит вызовы - Азербайджан находит ответы

Сегодня, 17:30

Мехрибан Алиева о смерти Джабира Иманова: «Мы всей семьей скорбим…» - ФОТО

Сегодня, 17:28

Первая золотая медаль Азербайджана на III Играх стран СНГ - ФОТО

Сегодня, 17:23

​​​​​​​Каким мы запомним Джабира Иманова… - ВИДЕО

Сегодня, 17:11

В Ханкенди и Баку пройдет III Национальный форум по градостроительству

Сегодня, 17:06

Армения и США начали обсуждение открытия «Маршрута Трампа»

Сегодня, 16:53

Бакметрополитен заменит входные двери на пяти станциях метро

Сегодня, 16:45

Бывший председатель Управления Приморского бульвара дал показания в суде

Сегодня, 16:40

Азербайджанские таэквондисты в пяти финалах III Игр стран СНГ

Сегодня, 16:30

Умайра Тагиева: Негативные последствия изменения климата проявятся в будущем

Сегодня, 16:05

В следующем году будет сдана в пользование еще одна станция бакинского метро

Сегодня, 15:50
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30