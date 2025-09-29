Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с экс-главой МИД Казахстана

29 сентября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и бывшим министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

Как сообщили в МИД, Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил усилия Мурата Нуртлеу, которые он приложил для расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и братским Казахстаном, занимая пост министра иностранных дел, и выразил благодарность за вклад в развитие отношений между нашими странами. Джейхун Байрамов пожелал Мурату Нуртлеу успехов в дальнейшей деятельности.