Азербайджанские таэквондисты завоевали три золотые медали - ФОТО

Сегодня в Олимпийский учебно-спортивный центр «Кюр» в Мингячевире в рамках III Игр стран СНГ стартовали соревнования по таэквондо.



Как передает 1news.az, в первый день прошли соревнования в 7 весовых категориях: 54 кг, 63 кг, 74 кг и 87 кг у мужчин, 46 кг, 53 кг и 62 кг – у женщин.



Представители Азербайджана Хумай Дадашова (46 кг), Марьям Мамедова (53 кг) и Зия Гасанли (63 кг) стали чемпионами.



Умид Рагимзаде (54 кг) и Эльджан Алиев (74 кг), уступив в финале, стали обладателями серебряных медалей.



В то же время шесть таэквондистов стали обладателями бронзовых медалей - Тамерлан Ягубов (54 кг), Аллахверди Мамедов и Зейнал Алиев (оба – 87 кг) в мужском зачете, а Салима Гулиева (46 кг), Нилюфар Борджи (53 кг) и Наргиз Казимова (62 кг) - в женском.

