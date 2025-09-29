В Азербайджане с 1 октября стартует проект школьных автобусов

В Азербайджане с 1 октября в пилотном режиме начнет работу долгожданный проект школьных автобусов.

Об этом Report сообщил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

По его словам, на первом этапе проект охватит примерно 1200 школьников. Министр подчеркнул, что данная инициатива реализуется как совместный проект государственного и частного секторов.

"Мы стараемся в первую очередь привлечь школы, расположенные в центре города, и образовательные учреждения, где внедрение этой системы окажет наибольший эффект. Проект запускается в пилотном режиме, и его главная цель - обеспечить безопасную и комфортную транспортировку детей в школу", - сказал он.

Амруллаев добавил, что на начальном этапе государство будет участвовать в проекте через определенные механизмы субсидирования и поддержки, однако с увеличением числа учеников предполагается, что оплата будет осуществляться родителями. "Основная цель проекта - не только обеспечить удобный транспорт для детей, но и внести вклад в снижение дорожных пробок. По мере увеличения охвата тарифы будут постепенно оптимизироваться", - добавил он.

Министр также отметил, что данный проект станет примером инновационного подхода в сфере образования и транспорта и в будущем может быть значительно расширен, охватив большинство школ страны.