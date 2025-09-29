Мухтар Бабаев: Азербайджан стремится к совместному проведению COP31 Турцией и Австралией

Мы стремимся объединить Турцию и Австралию, чтобы они могли совместно провести COP31.

Конечно, и Турция, и Австралия хотели бы воспользоваться опытом нашей команды. Я хотел бы, чтобы эти страны пришли к согласию между собой и провели конференцию вместе. Возможно, это станет прецедентом в мире.

Об этом заявил АЗЕРТАДЖ представитель Президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев.

«Для нас приоритетом является выполнение решений, принятых на COP29. Азербайджан приложил много усилий для того, чтобы они были приняты. На предыдущих COP также принимались решения, и сейчас пришло время их исполнения, то есть, имплементации.

В настоящее время в центре внимания стоит готовность к выполнению одного из основных документов - Парижского соглашения. На COP30 нашими основными приоритетами будут исполнение решений предыдущих COP. Уже были приняты крупные решения. Одним из них является вопрос финансирования со стороны развитых стран. Для этого необходимо привлечь большие финансовые ресурсы. Также важно, чтобы в ряды финансирующих стран и сторон были вовлечены дополнительные акторы - частные секторы, другие организации. Они тоже могут стать участниками. Согласование на COP29 6-й статьи Парижского соглашения открывает большие возможности для того, чтобы частный сектор инвестировал средства в этот процесс и ускорил переход на зеленую энергетику. Это - продолжение принятых нами платформ и инициатив. Кроме того, приоритетом нашей страны является помощь наименее развитым странам, островным государствам, оказание им поддержки и максимального внимания.

Мы очень активно работаем над этим. Впервые в рамках COP29 был проведен Саммит малых развивающихся островных государств, участие в котором принял Президент Ильхам Алиев. На этом саммите миру были посланы важные послания. Мы ожидаем продолжения этой традиции и на COP30».