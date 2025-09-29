Bad Bunny станет хедлайнером шоу на Супербоуле-2026 - ВИДЕО

Пуэрториканский рэпер и певец Bad Bunny выступит в качестве главного артиста на шоу в перерыве Супербоула-2026.

Финал Национальной футбольной лиги США пройдет 8 февраля на стадионе Levi’s Stadium в Санта-Кларе (Калифорния) – о своем участии 31-летний музыкант сообщил в Instagram, сопроводив новость роликом под хит Callaita.

Для Bad Bunny это не первый выход на сцену главного спортивного события США: в 2020 году он уже появился в перерыве Суперкубка - вместе с Шакирой и Дженнифер Лопес в Майами.