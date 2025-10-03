 Здесь встречаются Кура и Араз. Сегодня - пятая годовщина освобождения Суговушана | 1news.az | Новости
Здесь встречаются Кура и Араз. Сегодня - пятая годовщина освобождения Суговушана

Фарида Багирова
Здесь встречаются Кура и Араз. Сегодня - пятая годовщина освобождения Суговушана

Сегодня, 3 октября - пятая годовщина освобождения от оккупации Суговушана - крупного поселка стратегического значения, расположенного в Тертерском районе Азербайджана.

Освобождение Суговушана и села Талыш стало еще одним примером героизма Азербайджанской армии, завоевавшей под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Великую Победу в Отечественной войне.

Расположение Суговушана играло важную роль в ходе Второй Карабахской войны, контроль над поселком дал нашей Армии серьезное преимущество в последующих операциях. Поэтому освобождение этого населенного пункта имело очень большое значение со стратегической точки зрения.

Президент Ильхам Алиев назвал освобождение поселка Суговушан очень знаменательным событием: «Освобождение от оккупации в первые дни войны стратегического поселка стало нашим большим успехом, большой победой».

Глава государства, донесший до нашего народа эту радостную весть, также восстановил историческое название поселка: «С 3 октября 2020 года восстанавливаю историческое название Мадагиза. Отныне он будет называться Суговушан. Карабах – это Азербайджан!»

С освобождением Суговушана под контроль Азербайджана перешли пути снабжения, обладающие важным значением. В этих боях армянская армия понесла большие потери в живой силе и технике.

«Село Талыш и поселок Суговушан были освобождены от оккупации в один день - 3 октября прошлого года. Здесь были возведены мощные укрепления, создано несколько оборонительных линий. На всех стратегических высотах, высотах, ведущих в поселок, размещался враг. Проявив большой героизм и самоотверженность, Азербайджанская армия в результате ожесточенных боев освободила Талыш и Суговушан от оккупации. Другая важная сторона освобождения поселка Суговушан и села Талыш заключается в том, что после первых освобожденных сел - первые села, 6 сел, были освобождены 27 сентября, в первый день войны - до 3 октября не был освобожден ни один населенный пункт. Это имело естественные причины, шла подготовка, проводились маневры, велись ожесточенные бои. Но освобождение очередных населенных пунктов после побед, одержанных в первый день войны, конечно же, придало нашей армии, народу дополнительные силы, моральные силы. Освобождение на седьмой день войны восьми сел, в том числе этих сел, расположенных на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, давало нам большое моральное преимущество», - так охарактеризовал эту военную операцию Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

Сегодня Суговушан возрождается и становится еще прекраснее. После освобождения от оккупации здесь были начаты созидательные и ремонтно-восстановительные работы. Автомобильная дорога Тертер - Чайлы - Суговушан - Талыш протяженностью 28,8 километра в короткие сроки была реконструирована в соответствии со второй технической категорией. Построена 35 кВ-ная новая линия электропередачи от 110/35/6 кВ «Тертерской» подстанции до Суговушана, во внутренней сети поселка восстановлены воздушные линии мощностью 0,4 кВ. Поселок был обеспечен электроэнергией. Проведены ремонтно-восстановительные работы на станциях «Суговушан-1» мощностью 4,8 МВт и «Суговушан-2» мощностью 3 МВт. Начались работы по ремонту Суговушанского водохранилища, имеющего важное значение для оросительного водоснабжения Тертера и прилегающих районов, осуществлению неотложных мероприятий по обеспечению водоснабжения жилых объектов в поселке Суговушан и селе Талыш, строительству новой автомобильной дороги Талыш - Тапгарагоюнлу - санаторий Гашалты (город Нафталан).

Стоит отметить, что Суговушанское водохранилище, формирующееся за счет вод из рек Тертерчай и Турагачай, было введено в эксплуатацию еще в 1976 году. Так как Суговушанское водохранилище 28 лет находилось под оккупацией, возникли серьезные трудности с водоснабжением земельных участков. Отсутствие сброса воды как результат экологического терроризма армян создало серьезные проблемы в Тертерчае. Освобождение Суговушана, помимо восстановления экобаланса в районе, подарило новую жизнь засушливым землям на территориях Тертерского, Агдеринского, Геранбойского, Евлахского, Бардинского, Агдамского и Агджабединского районов.

В результате сброса воды из Суговушанского водохранилища в Тертерчай налажена подача воды в Тертерский, Геранбойский, Бардинский и Евлахский районы. Устранение дефицита воды обеспечивает непрерывное возделывание сельскохозяйственных культур и высокую продуктивность в сельском хозяйстве.

Прекрасные пейзажи на берегу Тертерчая, Суговушанского водохранилища, памятники албанской эпохи – все это открывает для района и благоприятные возможности для развития туризма. Велика и историческая значимость Суговушана – в 1736 году выдающийся тюркский полководец и государственный деятель Надир-хан, восстановивший прежние границы Сефевидов и создавший государство Афшаров, созвал в Суговушане съезд, на котором большинством голосов был избран шахом. Также именно неподалеку от этого места в октябре 1813 года был заключен Гюлистанский мирный договор между каджарской Персией и Российской империей, разделивший Азербайджан на две части.

Природно-географические условия местности, исторические памятники, а также реконструкция инфраструктуры, автомобильных дорог из Тертера и Нафталана в поселок еще больше увеличивают туристические возможности Суговушана. Можно с уверенностью сказать, что вскоре свободный Суговушан станет одним из главных туристических направлений Азербайджана.

