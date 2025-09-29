В популярных чипсах местной марки выявлено несоответствие

В рамках мониторинга, проведённого Агентством по продовольственной безопасности Азербайджана в отношении пищевой добавки — глутамат натрия (E621), на 29 отечественных предприятиях было отобрано 45 образцов различных продуктов и направлено на лабораторные исследования.

Об этом заявили в Агентстве по продовольственной безопасности Азербайджана.

По результатам испытаний было установлено, что в одном образце, принадлежащем ООО "Rekord-2022" (продукция под товарным знаком "Rekord", с датами производства и конечного срока использования 03.08.2025–03.02.2026), а также в двух образцах, принадлежащих ООО "Габалинский консервный завод" (продукция под товарными знаками "Chipsim Kabab" с датами 19.08.2025–19.04.2026 и "Chipsim Tomat" с датами 07.08.2025–07.04.2026), содержание пищевой добавки превышало допустимую норму.

В связи с выявленными нарушениями на производственных предприятиях были приняты необходимые меры в соответствии с законодательством. Принято решение об изъятии и отзыве указанных партий продукции с торговых сетей.

Следует отметить, что глутамат натрия — это пищевая добавка, используемая для усиления вкуса пищи. Это натриевая соль глутаминовой кислоты, и в составе обработанных продуктов она указывается как "E621" или "monosodium glutamate". В пищевой промышленности широко применяется в колбасах, сосисках, готовых супах, фастфуде, чипсах и консервах.

Чрезмерное потребление может вызывать аллергические реакции и неврологические эффекты. Международные организации заявляют, что употребление этого вещества в допустимых нормах считается безопасным. Однако ежедневное потребление 3–5 граммов и более может вызвать аллергические реакции у некоторых людей. Особенно осторожными должны быть дети, беременные женщины и люди, чувствительные к этому веществу.

Важно учитывать, что E621 может содержаться во различных продуктах, и при поступлении из разных источников в течение дня его общее количество может увеличиваться, что в свою очередь усиливает его воздействие на организм. Поэтому потребители должны контролировать его количество в рационе и по возможности отдавать предпочтение продуктам с минимальным содержанием этой добавки.