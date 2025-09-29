 Корпорации рассматривают возможность ухода из США из-за политики Трампа | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Корпорации рассматривают возможность ухода из США из-за политики Трампа

First News Media11:50 - Сегодня
Корпорации рассматривают возможность ухода из США из-за политики Трампа

Непредсказуемая политика президента США Дональда Трампа и его жесткие иммиграционные меры подталкивают некоторые транснациональные компании к переносу деятельности в другие страны.

Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на их руководителей, а также консультантов.

По данным издания, «хаотичное введение новых правил выдачи виз для высококвалифицированных работников и действия [Трампа] против политических оппонентов вновь вызвали тревогу в советах директоров», ранее обеспокоенных «периодическими повышениями и снижениями тарифов». Руководители компаний также ссылаются на неясность указов президента, что приводит к увеличению рисков для их деятельности в США, а некоторые европейские компании заявляют о сокращении инвестиций в Америке, говорится в публикации.

«Это увеличивает стоимость капитала», - заявил глава одной из европейских транснациональных корпораций.

«Вы инвестируете больше в краткосрочной перспективе, соблюдаете строгий минимум, и в конечном итоге это означает сокращение инвестиций в США», - сказал он. По свидетельству консультантов, ужесточение иммиграционной политики американской администрацией вынуждает компании разрабатывать планы действий на случай непредвиденных обстоятельств и повышает относительную привлекательность переноса рабочих мест в офисы за пределами США.

Основатель консалтинговой компании McIndoe Risk Advisory Брюс Макиндоу полагает, что «нынешняя американская администрация, по сути, антииммиграционная». Поэтому компании «ищут способы наращивания потенциала в других местах», отметил эксперт.

Как напоминает FT, 19 сентября администрация заявила о введении сбора в размере $100 тыс. за визы H1-B, которые широко используются технологическими корпорациями для иностранных инженеров, различных квалифицированных сотрудников. Компании обязали владельцев виз, находящихся за рубежом, немедленно вернуться в США, чтобы избежать уплаты подобного сбора. В итоге администрация уточнила, что пошлина будет применяться только к будущим заявкам.

По словам адвоката Vialto Partners Лорен Маллен, консультирующей компании и их сотрудников по визовым вопросам, предприятия теперь сосредоточены на «анализе затрат: платить ли сбор или переводить талантливых сотрудников, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе».

Источник: ТАСС

Поделиться:
283

Актуально

Общество

Какой будет погода в Баку в последний день сентября?

Общество

В TƏBİB прокомментировали смерть Джабира Иманова

Политика

Премьер-министр Али Асадов прибыл с визитом в Минск - ФОТО

Lifestyle

Скончался Джабир Иманов

В мире

Казахстан и Кыргызстан отказались от предложений провести в 2027 году Игры стран СНГ

В Иреване акция родителей пропавших солдат переросла в стычку с военной полицией

Пашинян в Страсбурге

ЕС хочет ограничить поездки всех сотрудников диппредставительств РФ

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Израиль взломал телефоны палестинцев

В Турции произошло сильное землетрясение

Тайфун «Рагаса» направляется в южный Китай после удара по Филиппинам

Ушла из жизни одна из самых разыскиваемых преступников ФБР

Последние новости

Умайра Тагиева: Негативные последствия изменения климата проявятся в будущем

Сегодня, 15:55

В следующем году будет сдана в пользование еще одна станция бакинского метро

Сегодня, 15:50

Диляра Кязимова покорила высочайшую вершину Азербайджана - ВИДЕО

Сегодня, 15:42

В Каспийском море наблюдается серьезное снижение уровня воды

Сегодня, 15:30

В TƏBİB прокомментировали смерть Джабира Иманова

Сегодня, 15:17

В суде оглашены документы, связанные с ущербом, нанесенным ВС Армении населению и гражданским объектам в период Апрельских боев

Сегодня, 15:12

III Игры стран СНГ: определился победитель соревнований по настольному теннису

Сегодня, 15:05

Юсиф Эйвазов блистательно воплотил образ Кёроглу на сцене Дворца Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня, 15:00

Азербайджанские пловцы блеснули на III Играх стран СНГ

Сегодня, 14:56

Казахстан и Кыргызстан отказались от предложений провести в 2027 году Игры стран СНГ

Сегодня, 14:50

Фархад Мамедов о том, как может выглядеть новая нормальность в отношениях Азербайджана и России

Сегодня, 14:44

Премьер-министр Али Асадов прибыл с визитом в Минск - ФОТО

Сегодня, 14:38

В Иреване акция родителей пропавших солдат переросла в стычку с военной полицией

Сегодня, 14:32

Скончался Джабир Иманов

Сегодня, 14:28

Армянское лобби в США: от неудач в Конгрессе к попыткам разжечь новый конфликт

Сегодня, 14:20

III Игры стран СНГ: еще два азербайджанских теннисиста завоевали серебряные медали

Сегодня, 14:15

Пашинян в Страсбурге

Сегодня, 14:12

Министр экономики Армении обещает сделать все для открытия границы с Турцией

Сегодня, 14:10

ЕС хочет ограничить поездки всех сотрудников диппредставительств РФ

Сегодня, 14:08

Азербайджанcкие пловцы завоевали три медали на III Играх СНГ - ФОТО

Сегодня, 14:04
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30