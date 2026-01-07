 Трамп: Если бы не я, то Россия захватила бы всю Украину | 1news.az | Новости
Трамп: Если бы не я, то Россия захватила бы всю Украину

First News Media21:00 - Сегодня
«Если бы не я, то Россия захватила бы всю Украину».

Об этом написал в социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что Россия и Китай не боятся НАТО из‑за США, и отношение этих стран к Альянсу вызывает сомнения.

«Если бы не моё вмешательство, то Россия сейчас владела бы всей Украиной. Россия и Китай не боятся НАТО из‑за США, и я сомневаюсь, что если бы НАТО действительно понадобилась наша поддержка, оно поддержало бы нас», — написал Трамп.

Президент США добавил, что единственной страной, которой Китай и Россия боятся и которую уважают, являются восстановленные им Соединённые Штаты.

«Единственная страна, которой Китай и Россия боятся и уважают, — это США, восстановленные Дональдом Трампом», — подчеркнул он.

Трамп также затронул тему Нобелевской премии мира, заявив, что Норвегия, являющаяся членом НАТО, решила не присуждать ему эту награду.

«Норвегия, член НАТО, совершила глупость, решив не вручать мне Нобелевскую премию мира, но это не имеет значения. Главное то, что я спас жизни миллионов людей», — отметил Трамп.





