Умерла основатель группы «Кярван» Севиндж Керимова

Феликс Вишневецкий22:23 - 07 / 01 / 2026
Не стало первой азербайджанской женщины-клипмейкера, основательницы, директора и продюсера легендарной группы «Кярван» Севиндж Керимовой.

О смерти С.Керимовой в социальных сетях сообщают ее родные и близкие, не называя причину смерти.

Отметим, что Севиндж Керимова долгое время проживала с семьей в США, а сравнительно недавно вернулась в Баку, где и скончалась.

Отметим, что сегодня Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении группы лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры - в числе награжденных была и Севиндж Керимова, награжденная медалью «Терегги».

Allah rəhmət eləsin!

