Замминистра: Азербайджан планирует расширить свое присутствие в Африке

Азербайджан планирует расширить свое дипломатическое представительство на африканском континенте.

Заявивший об этом журналистам замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев сказал, что у Баку новая усиленная стратегия внешней политики в отношении стран Африки и континента в целом.

«Благодаря этому мы сможем заручиться поддержкой этих стран на крупных платформах в будущем. В то же время, мы разделяем общие ценности с этими странами», - подчеркнул азербайджанский дипломат (цитата по Report).

Рафиев напомнил, что в этом году были организованы правительственные миссии в более десятка африканских стран.

«Из многих африканских стран в Азербайджан были совершены визиты как на уровне лидеров, так и на уровне правительственных чиновников. Основная цель - развитие политических и экономических связей между странами Африки и Азербайджаном», - сказал он.