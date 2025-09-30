Стратегия Победы: Шушинская операция впечатлила мировых военных аналитиков эффективной тактикой городских боев

Священная, Отечественная – для Азербайджанского государства и народа Вторая Карабахская война была освободительной, она была борьбой за справедливость и законное право.

Эта убежденность и непоколебимая вера в торжество справедливости вела наш народ вперед.

«Нам удалось в первый же день прорвать первую линию обороны противника, и после этого все 44 дня мы шли только вперед», - эти слова Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, произнесенные уже после войны, точно и ярко отражают ход боевых действий, доблесть Азербайджанской армии и несгибаемую волю народа.

Это было наступление не только на поле боя, но и наступление духа - силы, сплоченности и веры в правое дело. В каждом шаге вперед отражалась стремление восстановить территориальную целостность Родины и уверенность в победе. Победоносная Азербайджанская армия за 44 дня разбила мифы о «неприступной линии Оганяна» и других «непреодолимых заслонах» армянских войск.

«Шушинская операция, все другие военные операции, которые мы проводили в течение 44 дней, мужество наших военных - это героический эпос», - так Президент Ильхам Алиев подчеркивает масштаб и значение Отечественной войны.

Операции, проведенные в ходе боевых действий, стали образцом современной тактики, стратегического мышления и технического превосходства. Глава государства акцентирует, что ведущие военные специалисты открыто признают: Азербайджанская армия демонстрирует высокий уровень боеспособности, дисциплины и технической оснащенности. «Наша война – Вторая Карабахская война изучается сегодня в военных школах ведущих стран мира. Мы вели войну XXI века, уничтожили врага. Армянской армии нет, мы ее уничтожили», - констатирует Президент Азербайджана.

Легендарная Шушинская операция - воплощение мужества и беспримерного героизма наших солдат и офицеров, переломный момент войны, окончательно сломивший сопротивление врага – привлекает особое внимание мирового сообщества. Ведущие мировые аналитические издания и сегодня проводят глубокий анализ этой операции, подчеркивая ее стратегическое значение и влияние на ход военных действий.

На днях авторитетный Modern War Institute - исследовательско-аналитический центр по современным вооруженным конфликтам при Военной академии США в Вест-Пойнте - опубликовал на своем сайте материал, в котором детально анализируется Шушинская операция, ее тактическая и стратегическая значимость. Ее авторы:

Лиам Коллинз - директор Madison Policy Forum и ведущий военный научный сотрудник Middle East Institute. Полковник в отставке сил специального назначения, проходил службу в Ираке, Афганистане, Боснии, странах Африканского Рога и Южной Америке. Участвовал в нескольких боевых операциях, включая бои в Фаллудже в 2004 году. Соавтор книги Understanding Urban Warfare и автор Leadership & Innovation During Crisis: Lessons from the Iraq War.

Майор Джейсон Жеру - офицер пехоты Королевского канадского полка, в настоящее время служит в Центре подготовки и разработки доктрины канадской армии. Более двух десятилетий активно занимается подготовкой по ведению боевых действий в городской среде. Последние 12 лет участвует в обучении, планировании и проведении операций в условиях городской застройки. Служит в ВС Канады 30 лет, проходил службу в составе миротворческих миссий в бывшей Югославии (Босния и Герцеговина) и в Афганистане.

Джон Спенсер - руководитель исследований в области городской войны в Modern War Institute, содиректор Urban Warfare Project и ведущий подкаста Urban Warfare Project Podcast. Прослужил 25 лет в сухопутных войсках США, включая два боевых тура в Ираке. Автор книги Connected Soldiers: Life, Leadership, and Social Connections in Modern War, а также соавтор Understanding Urban Warfare.

Предлагаем вниманию читателей выдержки из статьи.

Битва за Шушу, расположенную в самом сердце Карабаха, была как стратегической, так и символической целью Азербайджана на протяжении всей войны. После шести недель боев и устойчивого наступления Азербайджанской армии, Шуша стала последней и наиболее стратегически важной целью.

Шуша расположена на небольшом плато со средней высотой 1267 метров, достигающей 1537 метров в южной части города. С плато открывается господствующий вид на окружающие долины. Рельеф вокруг Шуши включает крутые обрывы на востоке и юге, густо лесистые склоны на западе и более пологие открытые пространства на севере. Господствующая высота 1553, получившая название по своей отметке над уровнем моря, расположена примерно в двух километрах к юго-востоку от Шуши и обеспечивает полный обзор окружающей местности, включая большую часть самого города.

Из Шуши выходят две дороги. На север ведет узкая дорога, спускающаяся вниз на 10 километров (4 километра по прямой) к Ханкенди. Вторая дорога начинается на юго-западе и разветвляется сразу за городом: одна часть уходит на юго-запад в сторону Лачина (в 40 километрах), другая - на юг к небольшому селу Дашалты.

Дашалты расположено у подножия южных обрывов Шуши и окружено возвышенностями, переходящими в горные хребты с вершинами до 2300 метров к югу и западу. В двух километрах к востоко-северо-востоку от Шуши находятся небольшие села Шушакенд и Мухтар. Они соединяются с Ханкенди и Дашалты узкими горными дорогами.

Битва за Шушу

В течение первых пяти недель Второй Карабахской войны азербайджанские войска уверенно продвигались вглубь Карабаха. После освобождения 28 октября небольшого села Сыгнаг (в шести километрах к юго-востоку от Шуши) они начали подготовку к штурму самого города. Как и на протяжении всей войны, Вооруженные силы Азербайджана сформировали оперативно-тактическую группировку под конкретную задачу. Операцию по освобождению Шуши поручили Командованию сил специального назначения. Фактически была создана объединенная тактическая группа, по аналогии с боем за Гадрут в начале войны. Из-за тумана и облачности в операции не могли участвовать ударные самолеты и крупные беспилотники.

Армянские силы обороняли Шушу силами батальона внутри города и усиленной ротой (около 200 человек) в селе Дашалты. Эти подразделения были вооружены стрелковым оружием, пулеметами, минометами, самоходными гаубицами и ограниченным числом противотанковых управляемых ракет и другие советские системы. В их распоряжении также было как минимум четыре танка и четыре БМП-2.

Объединенная тактическая группа стремилась избежать затяжного уличного боя и минимизировать разрушения в культурно значимом городе, поэтому планировала отвлечь армянские силы от Шуши перед началом штурма и изолировать город, чтобы не дать противнику перебросить подкрепления. В рамках этой стратегии было решено ограничить применение тяжелого вооружения и сделать ставку на легкое оружие.

Густой туман помешал азербайджанским силам использовать воздушную разведку и ударные платформы, такие как беспилотник Bayraktar TB2, которые ранее играли ключевую роль. Однако этот же туман помог скрыть движение инфильтрующихся подразделений. Он сохранялся на протяжении большей части сражения, усилившись 5 и 6 ноября, а 7 ноября сменился низкой облачностью и дождем.

Первыми в город вошли северные роты спецназа, начав продвижение незадолго до рассвета с холма на северо-западной окраине Шуши. Незамеченные, они сразу направились к своей главной цели - старой крепости Шуши в северной части города. Крепость была построена в 1750-х годах для защиты города от вторжений. Ее массивные каменные стены толщиной два метра и высотой пять метров тянутся более чем на 300 метров вдоль северной стороны города, обеспечивая отличную защиту и хороший обзор дороги на Ханкенди. По некоторым данным, в 1795 году крепость выдержала натиск армии численностью до 80 000 человек. Даже спустя века она оставалась стратегически важной, и спецназовцы направили туда значительную часть своих сил.

Рота вошла через главные ворота и начала зачистку армянских позиций вдоль стен и в прилегающих зданиях. После полного захвата крепости бойцы организовали оборонительные позиции вдоль стены, чтобы отбивать возможные армянские контратаки из Ханкенди.

Три северные роты спецназа разделили город на секторы и начали зачистку с северо-запада на юго-восток. Четвертая рота продвигалась по дороге на Шушу с юго-запада. Именно она столкнулась с самым серьезным сопротивлением, так как армяне ожидали основного удара именно с этого направления. Подразделение столкнулось с несколькими хорошо укрепленными армянскими позициями на склоне холма, на зачистку которых ушло все утро. Когда рота, наконец, была готова войти в город около полудня, она столкнулась с армянскими подразделениями, которые пытались покинуть Шушу, что привело к встречному бою.

Две центральные роты спецназа столкнулись с менее подготовленной, но все же серьезной обороной, включая танки, БМП и артиллерию. Они рассеялись на мелкие группы, чтобы оказать максимальное давление на армянские позиции. Одновременно четыре отдельные группы спецназа продолжали бои из своих заранее занятых позиций внутри города.

Густой туман усилил хаос в условиях уличного боя. Он не только мешал поддержке с воздуха (самолетам и беспилотникам), но и вынуждал вести бой на крайне малых дистанциях - видимость в некоторых частях города ограничивалась несколькими десятками метров. В ряде случаев дело доходило до рукопашной схватки. Один французский журналист, находившийся в Ханкенди, сообщил, что видел многих армянских солдат с ранениями от пистолетов и другого стрелкового оружия, характерными для ближнего боя.

Армянские бойцы ощущали полную дезорганизацию, поскольку атаки азербайджанцев шли со всех направлений. Артиллерийские подразделения Армении постоянно перебрасывались по непонятным приказам. В одном из свидетельств говорится, что целые армянские пехотные подразделения отступали по дорогам, в то время как артиллерийские расчеты продвигались вперед. Такая путаница в управлении, усилившаяся на фоне массированных ракетных ударов, вызвала панику и привела к неорганизованному бегству из ряда районов в городе и его окрестностях.

Днем азербайджанская группа на блокирующей позиции на Лачинской дороге дважды отбивала армянские контратаки, каждая из которых была численно больше предыдущей. Утром армянское подразделение численностью примерно 150–200 человек пыталось прорваться по дороге и через лесной массив к югу от нее. Это указывало на то, что у армян заканчивались боеспособные силы. К концу этого ожесточенного дня боев роты спецназа контролировали примерно половину города, мотострелковая бригада окончательно взяла Дашалты, механизированные части восточнее Шуши остались в районе Мухтара и продолжали обстрел армянских позиций в Шушакенде - они выполнили свою задачу по отвлечению армянских резервов от Шуши.

Утром 7 ноября солдаты с обеих сторон встретили день под моросящим дождем, который продлился почти до вечера. Это поставило атакующие азербайджанские силы в серьезно невыгодное положение. Чтобы просто достичь своих штурмовых позиций, бойцам пришлось пройти около десяти километров по горной, лесистой местности, неся на себе все необходимое снаряжение. У бойцов остались в основном стрелковое оружие, расчетные пулеметы и немного легких минометов. Артиллерию они все еще могли использовать, но делали это с большой осторожностью, стараясь избегать разрушений в культурно значимом городе.

Тем не менее, подразделения спецназа продолжили медленное наступление. Уличные бои продолжались: небольшие группы армянской пехоты, иногда при поддержке танка или БМП, оказывали ожесточенное сопротивление. Около полудня спецназ получил пополнение боеприпасов, в том числе крайне необходимые ПТУР (противотанковые управляемые ракеты) - и в самый нужный момент, поскольку начались контратаки армянских сил из Ханкенди.

В 13:35, после захвата здания городской администрации Шуши, бойцы спецназа сняли флаг самопровозглашенной «республики» и водрузили флаг Азербайджана. К концу дня основные силы спецназа взяли под контроль большую часть города, хотя в нескольких районах продолжалось сопротивление, особенно вдоль дорог из Лачина и Дашалты.

Атакующие подразделения перешли к обороне, так как им пришлось отбивать три крупных контратаки из Ханкенди. В 19:00, уже после захода солнца, армянские войска начали массированную контратаку численностью до одной тысячи солдат. Азербайджанские силы, занимавшие блокирующие позиции вдоль дороги Шуша–Ханкенди, а также оборонявшиеся со стен крепости, стен тюрьмы и из других зданий, при поддержке артиллерии отразили атаку, уничтожив и ранив значительное число противников, а остальных заставив отступить. Это стало последней серьезной попыткой Армении удержать Шушу, хотя не последней попыткой нанести удар по азербайджанским силам.

Утром 8 ноября, примерно в 8:00, азербайджанские бойцы столкнулись с массированным артиллерийским обстрелом города, продолжавшемся около часа. В то время как ранее армяне применяли артиллерию точечно, эта атака отличалась особой интенсивностью, длительностью и, судя по всему, отсутствием избирательности в выборе целей. Сообщается, что по Шуше были выпущены две ракеты из ОТРК «Искандер». Азербайджанские силы укрылись в зданиях, а зачистка города продолжилась после окончания обстрела.

В последние дни сражения в армянской обороне царили хаос и дезорганизация. Один из солдат вспоминал, что после сильной артиллерийской атаки подразделения перемещались без четких приказов, одни отступали, другие попадали под удары ракет, не имея даже визуального контакта с противником. Он описывал, как прятался под танком, опасаясь, что тот может по нему проехать - иллюстрация полного тактического хаоса и слома дисциплины в армянских частях.

Во второй половине дня 8 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении Шуши, поздравив азербайджанский народ со славной победой.

На следующий день премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал трехстороннее соглашение о прекращении огня, при посредничестве России. Соглашение вступило в силу в полночь 10 ноября.

Извлеченные уроки

На стратегическом уровне

Первый урок из битвы за Шушу заключается в том, что даже небольшие городские территории могут иметь непропорционально большое тактическое, оперативное и стратегическое значение.

Не менее важно, что Шуша имела символическое, а значит и огромное культурное и политическое значение для Азербайджана. В современных конфликтах такие города часто становятся решающими не из-за своей площади, а из-за того, что они представляют.

Другой стратегический урок - войны часто выигрываются или проигрываются не только огневой мощью и маневром, но и лидерством, сплоченностью и волей.

Крах армянской обороны в Шуше был вызван не только тактическими неудачами, но и глубокими сбоями в командовании и контроле. Несколько батальонов отказались усиливать ключевые участки, артиллерия действовала по неопределенным или противоречивым приказам. Эти провалы как на высшем, так и на младшем уровне, вместе с недостаточной подготовкой к городским и горным боям, подорвали армянское сопротивление изнутри. В решающих городских сражениях отсутствие лидерства и институциональной готовности может стать критической стратегической уязвимостью.

На оперативном уровне

Один из уроков — важность организационного объединения сил специальных операций и обычных войск в интегрированные формирования. Это было видно и в битве за Гадрут. Азербайджанские силы были высокоподготовленными и хорошо подготовленными к городским операциям. Солдаты обладали навыками и выносливостью, чтобы совершить сложный подъем на плато и атаковать город с неожиданного направления. Обычные войска сыграли ключевую роль в изоляции Дашалты и вовлечении армянских сил в бои у Мухтара и Шушакенда. Такое сочетание точности и профессионализма с массой и мобильностью оказалось решающим в битве за Шушу.

Второй урок - беспилотники (БПЛА) пока не надежны во всех погодных условиях, и операции не следует планировать с предположением, что они всегда будут доступны. Много говорилось о роли БПЛА в успехе Азербайджана в войне, но в битве за Шушу - ключевом сражении - они были выведены из строя густым туманом.

Третий урок - необходимость наличия значительной части войск, подготовленных к городским операциям. Способность азербайджанских сил ориентироваться в сложном рельефе, координировать БПЛА и огонь косвенного действия, а также проводить фланговые маневры малыми подразделениями отражает годы целенаправленной подготовки.

Армянские силы, напротив, предполагали, что боевые действия останутся на линии соприкосновения, они не готовили и не оснащали свои подразделения для обороны городов. Когда бои перешли в такие города, как Гадрут и Шуша, они были морально и материально не готовы их защищать.

Четвертый урок - необходимость подготовки значительной части войск к горным боям. Азербайджанские силы были высокоподготовленными к таким условиям. Трудно переоценить физические нагрузки при передвижении почти десяти километров по гористой местности с боевым снаряжением весом около 40 кг. Чтобы достичь Шушинского плато, азербайджанским силам пришлось подняться более чем на 400 метров по крутым склонам.

Армяне не готовились к горным боям, полагаясь на то, что смогут удержаться на линии соприкосновения.

На тактическом уровне

Неиспользование армянами городского рельефа для обороны стало одним из решающих факторов битвы.

Другой тактический урок - важная роль обеспечения боеприпасами в городском бою. Азербайджанские силы вошли в Шушу, неся только то, что могли нести на спинах. После дня интенсивных боев им потребовались поставки, чтобы продолжать наступление. Несмотря на погоду и рельеф, эта поддержка была доставлена, что позволило сохранять давление, очистить город и отбить контратаки.

Армянские войска, напротив, страдали от путаницы и недостаточного снабжения. Некоторые подразделения действовали без четких приказов, другие были уязвимы во время хаотичного отступления. Тактически битва за Шушу показала серию усугубляющихся ошибок армян и соответствующих сильных сторон азербайджанцев, которые и определили исход боя в городе.

Последний тактический урок - необходимость быть готовыми сразу после захвата удерживать городской рельеф. Городские сражения редко бывают линейными. Захваченные участки почти всегда подвергаются контратакам врага, стремящегося вернуть ключевые позиции.

В Шуше азербайджанские силы не только очистили город, но и отразили несколько контратак, в том числе, с участием до тысячи армянских солдат.

Способность переходить с наступления к обороне, занимать опорные пункты, организовывать огонь и создавать блокирующие позиции стала решающей для сохранения территориальных приобретений после каждого дня боев. Этот принцип универсален: каждую городскую операцию необходимо планировать и выполнять с учетом того, что недавно захваченную территорию придется удерживать под немедленным и, возможно, подавляющим натиском противника.

Заключение

Битва за Шушу является определяющим примером того, как современный городской бой может определить исход более широкой кампании. Хотя население города было невелико, его расположение и символическое значение придали Шуше стратегическую ценность. Как только азербайджанские войска установили контроль над городом, стало ясно, что война близка к завершению. Битва показала, что тактическая инициатива, подготовка и адаптивность часто перевешивают численность.

Критически важными оказались использование высокопрофессиональных сил специального назначения, координация их с обычными частями и избирательное применение артиллерии и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Способность азербайджанских сил эффективно использовать рельеф, передвигаться незамеченными и обеспечивать тыловое снабжение в сложных городских и горных условиях позволила им преодолеть численно сопоставимую, но значительно менее подготовленную армянскую оборону.

В то же время провалы армян в подготовке к городским боям, в сплоченности командования и в оборонном планировании привели к быстрому снижению их боеспособности.

Шуша также подтверждает вечные истины городского боя. Города остаются политически, культурно и оперативно решающими. Они часто представляют собой ключевой рельеф и имеют символическое значение. Даже при наличии современных технологий успех или неудача в городских условиях по-прежнему будут зависеть от лидерства, подготовки и решимости воевать. Уроки Шуши, особенно те, которые касаются интеграции сил, обеспечения и использования рельефа, должны служить ориентиром при формировании структуры войск и подготовке к боям в сложной городской среде.

Таким образом, легендарная Шушинская операция стала не просто военным триумфом, но и символом доблести, чести и несломленной воли азербайджанского народа. Она вошла в историю как кульминация героической летописи, в которой воедино сплелись несгибаемая политическая воля, стратегическая дальновидность, воинская доблесть и нерушимое единство народа.

И сегодня, спустя 5 лет после Великой Победы, каждый гражданин Азербайджана и наши соотечественники по всему миру, в чьих сердцах живет безграничная любовь к Родине, с гордостью произносят изречение, ставшее неотъемлемой частью нашего общего духа: «Карабах - это Азербайджан!»

Память о шехидах, пожертвовавших жизнями за освобождение родных земель, будет вечно жить в наших сердцах, их бессмертный подвиг будет вдохновлять новые поколения быть сильными, справедливыми и преданными Отчизне. И Шуша, как символ несгибаемого духа и торжества справедливости, всегда будет источником гордости и силы азербайджанского народа.

Данный материал публикуется при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) и в соответствии с условиями конкурса на тему «Историческая Победа, завоеванная в Отечественной войне под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, преступления против мира и человечности, а также военные преступления Армении, и доведение правды об этом до мирового сообщества».