Келлог: США наладили контакт с Беларусью, чтобы донести свою позицию по Украине

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог рассказал, что Вашингтон наладил контакт с Беларусью, чтобы удостовериться в том, что американская позиция будет доходить до российского руководства через Минск.

По его словам, по этой причине США участвовали в процессе освобождения ряда заключенных в Беларуси.

«Мы знаем, что [белорусский лидер Александр] Лукашенко много разговаривает с президентом [России Владимиром] Путиным. <...> Мы установили отношения, чтобы убедиться в открытии линии коммуникации.

Так мы могли удостовериться, что наш посыл полностью будет донесен до президента Путина. Поэтому мы изначально и пошли на это, а не ради освобождения политических заключенных», - сказал он на конференции по вопросам безопасности Warsaw Security Forum.

Спецпосланник также раскритиковал бывшего американского лидера Джо Байдена за то, что тот не пытался обсуждать тему Украины напрямую. «Думаю, это одна из ошибок предыдущей администрации.

Президент Байден вообще даже не брался за телефон, чтобы поговорить с Путиным о войне», - считает политик.

По мнению Келлога, с точки зрения дипломатии это было неправильно, так как «с противниками нужно разговаривать».

Источник: ТАСС