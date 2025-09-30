 Келлог: США наладили контакт с Беларусью, чтобы донести свою позицию по Украине | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Келлог: США наладили контакт с Беларусью, чтобы донести свою позицию по Украине

First News Media13:50 - Сегодня
Келлог: США наладили контакт с Беларусью, чтобы донести свою позицию по Украине

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог рассказал, что Вашингтон наладил контакт с Беларусью, чтобы удостовериться в том, что американская позиция будет доходить до российского руководства через Минск.

По его словам, по этой причине США участвовали в процессе освобождения ряда заключенных в Беларуси.

«Мы знаем, что [белорусский лидер Александр] Лукашенко много разговаривает с президентом [России Владимиром] Путиным. <...> Мы установили отношения, чтобы убедиться в открытии линии коммуникации.

Так мы могли удостовериться, что наш посыл полностью будет донесен до президента Путина. Поэтому мы изначально и пошли на это, а не ради освобождения политических заключенных», - сказал он на конференции по вопросам безопасности Warsaw Security Forum.

Спецпосланник также раскритиковал бывшего американского лидера Джо Байдена за то, что тот не пытался обсуждать тему Украины напрямую. «Думаю, это одна из ошибок предыдущей администрации.

Президент Байден вообще даже не брался за телефон, чтобы поговорить с Путиным о войне», - считает политик.

По мнению Келлога, с точки зрения дипломатии это было неправильно, так как «с противниками нужно разговаривать».

Источник: ТАСС

Поделиться:
302

Актуально

В мире

Началась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Серджо Маттареллы один ...

Политика

Обсуждены азербайджано-американские отношения и вопросы региональной ...

Xроника

Анару Исмаилову присвоено звание генерал-майора

Общество

В начале октября в Азербайджане ожидается неустойчивая погода

В мире

Началась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Серджо Маттареллы один на один

Посла ЮАР во Франции обнаружили мертвым в Париже

Египет и Катар передали делегации ХАМАС план США по прекращению огня в Газе

Армянская оппозиция представила законопроект о криминализации отрицания «геноцида армян»

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Талибы запретили женщинам посещать стоматологов-мужчин

Суд в Париже приговорил Николя Саркози к пяти годам заключения - ОБНОВЛЕНО

Израиль взломал телефоны палестинцев

Работник Tesla пострадал от удара робота на заводе

Последние новости

Началась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Серджо Маттареллы один на один

Сегодня, 18:30

В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Италии Серджо Маттареллы

Сегодня, 18:26

В Минске состоялись переговоры премьер-министров Азербайджана и Беларуси - ФОТО

Сегодня, 18:15

Обсуждены азербайджано-американские отношения и вопросы региональной безопасности - ФОТО

Сегодня, 18:02

Молодые и влиятельные: Кто вошёл в TIME100 Next? – ФОТО

Сегодня, 17:35

Азербайджан завоевал три медали в стендовой стрельбе на III Играх стран СНГ

Сегодня, 17:32

Ильхам Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании по туризму с Камбоджей

Сегодня, 17:30

Анару Исмаилову присвоено звание генерал-майора

Сегодня, 17:25

Стали известны даты DREAM Fest 2026 – ФОТО

Сегодня, 17:12

Военному прокурору присвоено звание генерал-майора юстиции

Сегодня, 17:00

В начале октября в Азербайджане ожидается неустойчивая погода

Сегодня, 16:55

Посла ЮАР во Франции обнаружили мертвым в Париже

Сегодня, 16:50

Обсуждены вопросы культурного сотрудничества Азербайджана с Сербией

Сегодня, 16:45

Футбольные надежды под ударом: После ареста Аднана Ахмедзаде «Марсет» отправит азербайджанских детей обратно

Сегодня, 16:36

Премьер-министр Али Асадов принял участие в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:30

Кямаля Мамедова: Критическое мышление и фактчекинг - базовые навыки XXI века - ФОТО

Сегодня, 16:15

Пашинян в ПАСЕ: Возвращение армян в Карабах нереалистично, а дискуссии на эту тему опасны

Сегодня, 16:08

Джабир Иманов похоронен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:55

Сборная Азербайджана по човгану одержала вторую победу на III Играх СНГ - ФОТО

Сегодня, 15:30

Президент Италии прибыл в Азербайджан с официальным визитом - ФОТО

Сегодня, 15:25
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30