Пашинян в ПАСЕ: Возвращение армян в Карабах нереалистично, а дискуссии на эту тему опасны

Возвращение армянского населения в Карабах нереалистично, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

«Наше понимание таково: при содействии международного сообщества беженцы из Карабаха должны обустроиться в Армении. Мы начали для них программу жилищного обеспечения. Она стартовала с трудностями, но я уверен, что будет работать эффективнее. Мы видим будущее наших соотечественников из Карабаха именно в Армении, с гражданством Республики Армения», — сказал он, отвечая на вопрос одного из парламентариев.

Пашинян подчеркнул, что еще в своем обращении 18 августа говорил о нереалистичности возвращения.

«Я прямо заявляю: не считаю возможным возвращение беженцев. Считаю важным честно сказать об этом людям, чтобы они могли видеть перспективы и строить планы. В целом обсуждение этой темы в нынешнем контексте опасно для мирного процесса», — отметил премьер.

При этом Пашинян попытался оправдать свою позицию, заявив, что обсуждение темы возвращения беженцев «может спровоцировать новые риски», напомнив, что карабахский конфликт якобы начался с простых гуманитарных вопросов и затем перерос в многолетнее противостояние.

«В ближайшие десятилетия, если говорить откровенно и, возможно, не слишком дипломатично, Армения и Азербайджан должны просто оставить друг друга в покое и сосредоточиться на экономическом сотрудничестве и постепенном налаживании диалога», — добавил Пашинян.

Источник: Sputnik Армения