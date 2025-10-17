Милли Меджлис утвердил требование водительского удостоверения для управления мопедом

Милли Меджлис принял в первом чтении законопроект о внесении изменений в «Закон о дорожном движении», согласно которому для управления мопедом потребуется наличие водительского удостоверения.

Об этом сообщает Report.

В ходе пленарного заседания парламента отмечалось, что основная цель законопроекта - совершенствование правил эксплуатации мопедов, повышение знаний и навыков водителей, а также общий рост безопасности дорожного движения.

Одним из ключевых изменений является введение требования наличия водительского удостоверения для управления мопедом, что, в свою очередь, повысит уровень безопасности на дорогах.

Кроме того, законопроект уточняет понятие мопеда, предусматривает его регистрацию и учет в государственных органах. Отменяется прежнее требование движения мопедов исключительно по правому краю дороги.

Также документ запрещает перевозку грузов, выступающих за пределы габаритов мопеда или мотоцикла более чем на 0,5 метра, или мешающих управлению транспортным средством.

Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.