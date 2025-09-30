Посла ЮАР во Франции обнаружили мертвым в Париже

Посол Южно-Африканской Республики во Франции Нкосинати Эмманюэль Мтхетва, ранее объявленный пропавшим без вести, обнаружен мертвым в XVII округе Парижа.

Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на прокуратуру столицы.

Его тело было обнаружено рядом с одной из гостиниц. По предварительным данным, дипломат выпал из окна 22 этажа. Правоохранительные органы ведут расследование.

Как отметили в прокуратуре, об исчезновении посла накануне сообщила его жена после того, как «получила от него тревожное сообщение».

Мтхетва был назначен послом ЮАР во Франции в феврале 2024 года. С 2009 по 2014 год он занимал пост министра по делам полиции, затем возглавлял министерство спорта, искусства и культуры.

Источник: ТАСС