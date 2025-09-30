Хикмет Гаджиев обсудил углубление сотрудничества с заместителем генсека ОТГ

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев принял в Баку делегации из стран-членов и наблюдателей, а также заместителя генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Омера Коджамана.

Об этом говорится в публикации на странице ОТГ в соцсети X.

Встреча прошла в рамках 11-го Совещания Официальных внешнеполитических исследовательских центров ОТГ.

Во время встречи Гаджиев подчеркнул важность дальнейшего углубления сотрудничества между тюркскими государствами. Он обратил внимание на возрастающую роль Азербайджана в организации, который будет председательствовать в ОТГ после 12-го Саммита в городе Габале 6-7 октября 2025 года.

Омер Коджаман поблагодарил Азербайджан за ценный вклад в развитие сотрудничества в рамках ОТГ и непоколебимую поддержку, отметив, что 12-й Саммит организации будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества между тюркскими государствами.