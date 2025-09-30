Проект школьного автобуса будет реализован стартапом «2 School»

В рамках «Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих к нему территорий на 2025-2030 годы», утвержденной Президентом Азербайджанской Республики, 1 октября стартует пилотный проект по внедрению школьных автобусов.

Как сообщает издание Azərbaycan müəllimi, на начальном этапе проект охватит более 1250 учащихся. Основная цель — сократить дорожные пробки, возникающие из-за того, что родители ежедневно отвозят детей в школу и обратно. Для этого в рамках проекта будет задействовано более 100 автобусов, организованных стартапом «2 School». Проект охватит 8 государственных и 3 частные школы.

Родители через специальные онлайн-платформы смогут легко отслеживать маршрут школьного автобуса, которым пользуются их дети, .

В число школ, где будет реализован пилотный проект, входят элитная гимназия имени Ильяса Эфендиева, школа-лицей № 6, средняя школа № 8 имени генерал-лейтенанта К.А. Керимова, школа-лицей № 20 имени А. Гусейнзаде, средняя школа № 23 имени Таира Гасанова, средняя школа № 27 Хатаинского района, образовательный комплекс № 132–134 и средняя школа № 189–190, расположенные в городе Баку.

Ежемесячная абонентская плата за пользование автобусом будет определяться в зависимости от расстояния. Для семей ветеранов и шехидов, а также семей со вторым ребенком, обучающимся в школе, предусмотрены скидки.

Подробнее: https://2school.az/