Общество

На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников - ФОТО

First News Media22:00 - Сегодня
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников - ФОТО

30 сентября продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного Кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть, русский, а также избранным им самим адвокатом для защиты.

Судья З. Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим и их правопреемникам состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Судья, председательствующий на судебном процессе, сообщил, что ранее участвовавший в подготовительном заседании суда в качестве переводчика Ислам Агакеримов направил телеграмму, в которой сообщил, что по состоянию здоровья не сможет принять участие в процессе и просил учесть это обстоятельство.

Отметим, что на одном из предыдущих заседаний Р. Варданян обратился в суд с просьбой пригласить в суд И. Агакеримова, ранее участвовавшего в качестве переводчика. В связи с этим суд направил ему уведомление, пригласив на судебный процесс.

После этого адвокат Р. Варданяна - Аврам Берман обратился в суд с заявлением о том, что они хотели бы получить информацию, связанную с протоколом заседания. Он также отметил, что защите были представлены выписки из некоторых судебных решений по их ходатайствам и попросил предоставить остальные.

Судья З. Агаев заявил, что стороне защиты и впредь будет предоставляться возможность ознакомиться с протоколами заседаний. В связи с копиями решений суда З. Агаев отметил, что необходимо указать конкретно, копии каких решений они желают получить.

Процесс продолжился допросом правопреемников потерпевших и самих потерпевших.

Правопреемник потерпевшего Шаира Гейдарова - Джамал Гейдаров в своих показаниях отметил, что его сын погиб в Лачине в результате обстрела со стороны противника.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, правопреемница потерпевшего Давида Джалилова - Севиндж Джалилова заявила, что ее сын погиб в Агдере в результате обстрела, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Правопреемник потерпевшего Джавида Зульфугарова - Джаваншир Зульфугаров в своих показаниях сообщил, что его сын погиб в результате обстрела со стороны противника.

Правопреемник потерпевшего Тофига Алыева - Фарид Алыев в своих показаниях сказал, что его сын погиб в Ханкенди в результате снайперского огня, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Отвечая на вопросы начальника отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, правопреемник потерпевшего Сираджа Абышова - Ширзад Самедов отметил, что его брат погиб в селе Сусузлуг Кяльбаджарского района в результате подрыва на противотанковой мине: «Мой брат был оператором AzTV. Во время взрыва вместе с ним погибли корреспондент Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя по административной территории села Сусузлуг Ариф Алиев, еще четверо человек получили ранения».

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, потерпевший Элькин Мирзахмедов сообщил, что получил осколочные ранения в Ходжалы в результате вражеского обстрела.

Потерпевший Рафаэль Гусейнов, отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, заявил, что получил ранения в результате разрыва минометного снаряда. По его словам, в этом инциденте погибли несколько человек.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, потерпевший Орхан Баладов в своих показаниях сообщил, что в селе Джанъятаг Агдеринского района автомобиль, в котором он находился, был поражен ракетой, выпущенной противником, в результате чего он сам и еще несколько человек получили ранения.

Потерпевший Эльтун Мамедов сообщил, что был ранен в селе Дашалты Шушинского района в результате обстрела противником.

В своих показаниях потерпевший Мухтар Алиев отметил, что получил огнестрельное ранение правой ноги в агдамском селе Гюлаблы в результате обстрела, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями, один человек погиб.

Другой потерпевший - Назир Джалилов сказал, что был ранен на территории Шушинского района, когда автомобиль, в котором он находился, был обстрелян противником.

Потерпевший Парвин Бабаев подчеркнул, что получил ранения на территории Шушинского района в результате артиллерийского обстрела со стороны противника.

Потерпевшие Эмиль Алиев, Фархад Рзаев и Эйюб Мамедов заявили, что получили ранения в Кяльбаджарском направлении в результате обстрела со стороны противника.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, потерпевший Видади Мамедов сообщил, что получил ранение в Лачине во время работ по разминированию в результате обстрела со стороны противника.

Рагиф Алиев сказал, что в селе Джанъятаг Агдеринского района автомобиль, в котором он находился, был поражен ракетой, выпущенной остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями. В результате он и еще несколько человек получили ранения, а некоторые скончались.

Потерпевший Аскер Гулиев в своих показаниях отметил, что получил ранение в правую ногу в результате обстрела противником в направлении Шуши. Погибли несколько человек, а некоторые получили ранения.

Другие потерпевшие - Анар Азиз-заде, Айдын Вердиев, Юнис Исмаилов, Валех Мамедов, Али Магеррамов, Джейхун Гасанзаде, Ниджат Теймуров, Эльтекин Гасанов, Яхъя Гулиев, Ариф Аббасов, Вюсал Гусейнов, Али Алекберов, Заур Мамедов, Васиф Османов, Мехти Мурсалов и Ализамин Исмаилов заявили, что получили ранения в различных районах Азербайджана в результате диверсий, обстрелов и разрыва мин, заложенных остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

После этого были оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевших.

Очередное заседание суда назначено на 7 октября.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

