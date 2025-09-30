МЧС предупреждает: ожидаются сильные дожди, сели и ветер

По данным Национальной службы гидрометеорологии, начиная с сегодняшнего вечера и в ближайшие дни на территории Азербайджана ожидается нестабильная погода, временами сильный ветер, местами - ливни, кратковременные паводки и сели в некоторых горных реках, а также грозы.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в министерстве.

В связи с прогнозируемыми погодными условиями ведомство призывает граждан соблюдать соответствующие меры безопасности.

"Так, во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. А также, учитывая трудности, возникающие при тушении пожаров, вызванных сильным ветром, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Для защиты от паводков и наводнений, вызванных интенсивными осадками, рекомендуется держаться подальше от опасных участков и в случае угрозы немедленно подняться на возвышенность.

Также для защиты от рисков, связанных с грозой, рекомендуется отключать электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т.п.), во время нахождения на открытом воздухе не приближаться к линиям электропередачи, громоотводам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями. Если вы находитесь в автомобиле, нужно остановить транспортное средство, поднять стекла и ждать окончания грозы", - говорится в информации МЧС.