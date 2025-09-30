В Баку стартовал II Азербайджано-Узбекский медиафорум - ФОТО

В Баку проходит церемония открытия II Азербайджано-узбекского медиафорума на тему «Цифровая трансформация и медиа», организованного Агентством развития медиа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках форума предусмотрено обсуждение таких тем, как «Медиапартнерство в цифровую эпоху: совместные инициативы в сфере информационной безопасности», «Этическая ответственность в цифровой информационной среде» и другие.

Следует отметить, что в открытии форума принимают участие официальные лица Узбекистана, руководители СМИ и журналисты обеих стран.