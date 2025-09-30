Сын Рамиза Гулиева выразил благодарность Президенту и первой леди Азербайджана за поддержку отца

29 сентября стало известно о том, что народный артист Азербайджана Рамиз Гулиев был помещён в отделение реанимации Центральной таможенной больницы – все расходы по лечению Р.Гулиева взял на себя Фонд Гейдара Алиева.

Сын Р.Гулиева - заслуженный артист Азербайджана, дирижер Эйюб Гулиев рассказал на своей странице в социальной сети Facebook о состоянии здоровья отца и выразил благодарность первым лицам Азербайджана за поддержку.

«Несколько дней назад у моего отца, народного артиста, профессора, выдающегося тариста Рамиза Гулиева возникли серьёзные проблемы со здоровьем. Лечение Рамиза Гулиева проводится на высоком уровне под полным контролем и при полной поддержке Фонда Гейдара Алиева по поручению первой леди Азербайджана, уважаемой Мехрибан Алиевой. Лечение ведётся интенсивно, и положительные результаты уже достигнуты.

В эти тревожные и трудные моменты выражаю от имени нашей семьи глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и первой леди нашей страны Мехрибан Алиевой за поддержку, оказанную Рамизу Гулиеву и нашей семье», - отмечает Э.Гулиев.

