Второй день Бакинской недели климатических действий - ФОТО

10:50 - Сегодня
Начал работу второй день Бакинской недели климатических действий.

В течение дня климатические активисты, эксперты, высокопоставленные гости проведут обмен мнениями по различным темам.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сегодня состоится панельная дискуссия на тему «Международное сотрудничество и ускорение устойчивого и справедливого перехода к чистой энергии».

В ходе панельной дискуссии под названием «Изучение потенциала Азербайджана в сфере солнечной, оффшорной ветровой энергии, а также голубого и зеленого водорода» выступили представитель Президента Азербайджана по вопросам климата, Президент СОР29 Мухтар Бабаев, министр энергетики Парвиз Шахбазов, депутат Милли Меджлиса, лидер высокого уровня ООН по климату на СОР29 Нигяр Арпадараи, главный редактор телеканала AnewZ Гай Шоун и куратор Бакинской недели климатических действий Малини Мехра.

Тематика второго дня Бакинской недели климатических действий посвящена теме «Зеленый переход и трансформация».

Отметим, что Азербайджан стремится войти в число ведущих стран в сфере возобновляемой энергетики и для этой цели использует богатый потенциал ветровой и солнечной энергии. Это также является важной составляющей плана страны по сокращению выбросов парниковых газов на 40% к 2050 году. К 2030 году страна намерена довести долю установленной мощности возобновляемой энергии в производстве электроэнергии до 30% и стать лидером в области зеленой энергетики, для чего проводится диверсификация существующей энергосистемы.

Будучи образцовой страной в этой сфере, Азербайджан в соответствии с целью ограничения глобального потепления на уровне 1,5°C обновит свои национальные цели в рамках очередного Определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ).

Кроме того, богатые ресурсы ветровой энергии, имеющиеся на суше и на море в Азербайджане, создают значительные возможности для устойчивого производства энергии. Экономический потенциал ветровой энергии на суше составляет 3 ГВт, а технический потенциал на море — 157 ГВт. Для реализации данного потенциала предприняты серьезные шаги. Ярким примером этого являются проекты, реализуемые совместно с международными инвесторами, такими как ACWA Power и Masdar.

Гидроэнергия составляет примерно 10% от годового производства электроэнергии страны. Примерно 25% запасов пресной воды Азербайджана сосредоточены в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, определенных как зоны зеленой энергии. Этот потенциал имеет особое значение для достижения в указанных районах цели «чистый ноль» (net-zero) к 2050 году.

Вершиной гидроэнергетической инфраструктуры Азербайджана считается Мингячевирская гидроэлектростанция с установленной мощностью 424 МВт. Экономически эффективный потенциал солнечной энергии в Азербайджане составляет 23 ГВт. Количество солнечных часов в году варьируется от 2400 до 3200, что делает страну благоприятной для производства солнечной энергии.

В октябре 2023 года состоялось открытие Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт. Одновременно реализуются и другие проекты. Страна продолжает заключать соглашения с заинтересованными сторонами по развитию солнечной энергетики.

В процессе расширения инфраструктуры солнечной энергетики Азербайджан сотрудничает с партнерами из государственного и частного секторов, включая представителей бизнеса и банки развития, а также заинтересованные стороны, являющиеся ключевыми участниками переговоров в рамках СОР29. В феврале 2023 года Азербайджан начал исследование производства низкоуглеродного водорода при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.

Страна активно работает над реализацией планов по развитию сектора зеленого водорода. Заключенные с международными инвесторами соглашения о сотрудничестве позволят в среднесрочной перспективе реализовать почти 10 ГВт мощностей возобновляемой энергетики, что, в свою очередь, может способствовать производству зеленого водорода.

