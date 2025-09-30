Строительство на сельхозземлях теперь разрешено в определённых случаях

Премьер-министр Али Асадов утвердил правила расчёта допустимого предела строительства на землях сельскохозяйственного назначения - новые правила определяют случаи и пределы, при которых разрешается строительство на таких землях.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Согласно документу, на земельных участках сельскохозяйственного назначения площадью не менее 5 гектаров и расположенных в пределах единой границы, за исключением летних и зимних пастбищ и общедоступных сенокосных земель, могут строиться и возводиться капитальные здания для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также для временного проживания работников, при этом занимаемая площадь не должна превышать 1% от общей площади участка. Это означает, что предприниматель, владеющий 10 гектарами земель сельскохозяйственного назначения, может вести строительные работы на 10 сотках своего участка. Это важно для более экономически эффективного использования таких земель. Ранее отсутствие подобных правил создавало особые трудности для предпринимателей. Последнее решение Кабинета Министров практически устраняет эти трудности».

Вугар Байрамов подчеркивает, что согласно новым правилам, если часть земельного участка без капитальных построек переходит в собственность или пользование другого лица, строительство и возведение зданий на разделённых участках площадью менее 5 гектаров не допускается: «Это правило может стимулировать совместное использование земель. Согласно правилам, если участок с капитальным строением площадью менее 5 гектаров объединяется с соседним земельным участком, коэффициент застройки на новом едином участке определяется за вычетом площади существующего капитального строения. В настоящее время одной из серьёзных проблем аграрного сектора остаётся малое число хозяйств с большой общей площадью земель».

«Согласно решению Кабинета Министров, если при полном использовании коэффициента застройки часть земельного участка без капитальных построек переходит в собственность или пользование другого лица, эта часть участка больше не включается в расчёт коэффициента застройки. В целом новое решение приведёт к повышению эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения», - подытоживает В.Байрамов.