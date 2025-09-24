Омбудсмен: «Новая тарифная политика такси в бакинском аэропорту не соответствует Конституции АР»

Проведен мониторинг ситуации с обеспечением равных прав сервисов такси в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Аппарата Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики.

Отмечается, что сотрудниками Аппарата Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики был проведён мониторинг ситуации с обеспечением равных прав в Международном аэропорту Гейдар Алиев, возникшей в результате введённой с 10 сентября 2025 года особой тарифной политики в сфере такси.

В результате мониторинга установлено, что новые правила приводят к искусственному повышению цен, ограничению возможностей выбора пассажиров, отсутствию равных условий для лиц, предоставляющих лицензированные такси-услуги, экономическим потерям водителей и возникновению социальной напряжённости. Подчеркивается, что применяемая новая тарифная политика не соответствует статье 25 Конституции Азербайджанской Республики (право на равенство), статье 59 (право на свободное предпринимательство), а также положениям Кодекса о конкуренции.

«С целью обеспечения конституционных прав граждан, формирования тарифов на основе прозрачного и справедливого механизма, создания равных условий для всех лицензированных такси-сервисов и сохранения конкурентной среды, Омбудсмен направит соответствующим государственным органам обращение с результатами проведённого мониторинга», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Читайте по теме:

В аэропорту Баку призвали бороться с незаконными таксистами

В бакинском аэропорту ограничат работу такси? – Официальный ответ

Страсти вокруг такси из аэропорта: Журналист 1news.az проверил популярные сервисы - ФОТО

Новшество в бакинском аэропорту: установлены смарт-терминалы такси

Названы новые тарифы на такси от аэропорта до центра города и популярных гостиниц