Начала работу осенняя сессия Милли Меджлиса - ОБНОВЛЕНО
Осенняя сессия Милли Меджлиса Азербайджана 2025 года начала работу.
Как сообщает Report, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова объявила сессию открытой. Был исполнен Государственный гимн Азербайджана.
В повестку заседания включено 12 вопросов.
09:38
Источник: Report
