Мужчину задержали в США за попытку перелезть через забор Белого дома - ФОТО
Сотрудники Секретной службы США в понедельник, 29 сентября, задержали мужчину, пытавшегося перелезть через забор Белого дома.
Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на представителя службы.
«Мужчина перелез через ограждение на юго-восточной стороне здания Казначейства США и был арестован сотрудниками военного подразделения Секретной службы США за незаконное проникновение», — сказал источник издания.
Впоследствии задержанного доставили во 2-й округ столичного полицейского управления для выяснения обстоятельств.
Инцидент произошел, когда группа протестующих в Вашингтоне выступала против визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Источник: Gazeta.ru
