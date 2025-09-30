Мужчину задержали в США за попытку перелезть через забор Белого дома - ФОТО

Сотрудники Секретной службы США в понедельник, 29 сентября, задержали мужчину, пытавшегося перелезть через забор Белого дома.

Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на представителя службы.

«Мужчина перелез через ограждение на юго-восточной стороне здания Казначейства США и был арестован сотрудниками военного подразделения Секретной службы США за незаконное проникновение», — сказал источник издания.

Впоследствии задержанного доставили во 2-й округ столичного полицейского управления для выяснения обстоятельств.

Инцидент произошел, когда группа протестующих в Вашингтоне выступала против визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Источник: Gazeta.ru