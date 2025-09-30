ООН: голод может охватить все население Газы в течение нескольких недель

Все население сектора Газа может охватить голод в течение всего нескольких недель, если резко не нарастить доставку продовольствия в анклав.

Об этом в эфире канадского телеканала СВС заявил заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Карл Скау.

По словам Скау, в настоящее время в день на территорию сектора Газа въезжают лишь около 100 грузовиков с продовольствием. «Это капля в море, ведь мы говорим о 2,2 млн человек. Нам нужно значительно нарастить масштабы доставки помощи, чтобы обратить этот голод вспять», - добавил представитель ООН.

В середине сентября Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила, что с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия сталкиваются около 1,4 млн человек, в основном в секторе Газа и Судане, за ними следуют Южный Судан, Йемен, Гаити и Мали.

Источник: ТАСС