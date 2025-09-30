«Ты ушёл слишком рано…»: Друзья и коллеги вспоминают Джабира Иманова - ФОТО - ВИДЕО

29 сентября в возрасте 49 лет не стало заслуженного артиста Азербайджана, участника легендарной команды КВН «Парни из Баку» Джабира Иманова.

Джабир Иманов запомнился всем как искренний, добрый и невероятно харизматичный человек, который умел дарить радость и оставлять после себя светлые воспоминания. Сегодня его друзья и коллеги делятся тёплыми словами в социальных сетях - далее мы собрали подборку этих публикаций.

Заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде: «Мой друг, мой брат, мой Джабир - его больше нет… Его сердце остановилось, но не остановилась мужская дружба, воспоминания и дорогие мгновения, которые он оставил в сердце каждого из нас. Осталась память о верном друге с большим сердцем и золотыми руками, на которого всегда можно было без колебаний положиться. Он был человеком, способным создавать красоту… Его доброта, искренность и внутренняя сила оставили след в душе каждого, кто его знал. Джабир обладал редким сердцем - искренним, надёжным, настоящим мужчиной в самом высоком смысле этих слов. Когда он был рядом, мир становился добрее и прекраснее…

Я потерял частицу нашего общего мира, и пустота, которую он оставил, безмерна. Но в моём сердце навсегда останется его светлая улыбка, мудрое молчание, крепкое плечо, наше счастливое юношество и насыщенная, интересная мужская жизнь… Самые искренние и глубокие соболезнования его семье и всем близким. Пусть его светлая память будет вечной… Да упокоит Аллах его душу…»

Народный артист Азербайджана Эльчин Азизов: «Он всегда умел нас рассмешить, а сегодня заставил заплакать…Ты навсегда останешься с нами! Да упокоит Аллах душу, дорогой наш друг и брат».

Народный артист Азербайджана Мурад Дадашов: «Самый близкий человек моей жизни и творчества, мой друг, соратник, дорогой брат Джабир Иманов ушёл из этого мира. Я словно нахожусь во сне и всё жду, что он скорее закончится. Не было ни одного дня, чтобы мы не услышали голос друг друга. Ежедневно мы разговаривали по 20–25 минут. Я шутил ему: «Джабир, если бы кто-то со стороны подслушал нас, сказал бы, что мы сумасшедшие. О чём только не говорим!» Начинали с песен, заканчивали кино. У нас за плечами такая многогранная история… Джабир был частью моего сердца. Я не могу понять, почему Аллах послал мне пережить такой страшный день. Во всех сценках, поездках, любом деле мы были вместе. Наш телевизионный опыт тоже начался в один день. Тогда мы вместе стартовали на «AzTV2» в проекте «Bir cənub şəhərində». С тех пор и до сегодняшнего дня наши семьи, наши жёны были очень близки.

Что сказать Джахангиру, Сулейману? Какие слова найти? Они потеряли не просто отца, а такого отца, как Джабир. В этой жизни всё находит свой путь, всё исправляется, но потеря Джабира - это для меня огромный удар. Давно я не был в таком состоянии. Есть эта фраза: «Sözün bitdiyi an». Она звучит странно, но становится слишком привычной… Эта ночь тоже закончится, наступит утро, а я всё равно буду ждать звонка Джабира. Сегодня, прощаясь с ним, я не мог поверить, что мы больше никогда не увидимся. Никогда не смогу обнять его, поцеловать, прижать к груди и сказать свои сердечные слова. Сегодня вместе с ним умерла и часть меня».

Отметим, что этот комментарий о смерти друга М.Дадашов дал сайту Qafqazinfo.az.

Участник команды КВН «Парни из Баку» Ильгар Набиев: «И что теперь написать Джаба…? Когда ты просто взял и тихо ушел, ни с кем не попрощался… Извини, но очень сложно писать про то, во что не веришь… Allah sənə rəhmət eləsin».

Участница команды КВН «Парни из Баку» Яна Никитина: «Как же так Джаба… Не хочется верить в это…»

Композитор и аранжировщик Эмин Керими: «Ещё в далёком 1999-2000 годах одним из моих первых больших выступлений было участие в составе группы «Раст» в качестве музыкального сопровождения команды «Парни из Баку». Тогда на репетициях Джабир часто с юмором подшучивал над моим синтезатором, и мы много смеялись. С тех пор у нас с Джабиром всегда сохранялись добрые и дружеские отношения. Каждый раз, когда мы встречались, мы вспоминали те моменты и снова смеялись. Джабир был очень хорошим человеком. Джабир Иманов - чемпион XX века, внук великого композитора Сулеймана Алескерова. Очень печальная новость о его раннем уходе. Нам будет очень не хватать Джабира и его юмора. Allah rəhmət eləsin, дорогой Джабир».

Телеведущий и актер Турал Асадов: «Невозможно найти слов…».

Заслуженный артист Азербайджана Хайям Нисанов: «Кто бы мог подумать, что эта фотография останется последней? Нам до сих пор не верится. Тебя всегда было мало для всех, кто тебя любил: для друзей, братьев, родных и близких… Ты всегда был со своим народом - и в счастье, и в самые трудные времена. Ты был народным, родным, и, самое главное, своим для каждого из нас. Мы переживаем тяжелейшую потерю. Мы потеряли Великого сына своего народа, патриота, большого артиста, брата, друга, сына, отца и прекрасного мужа. И все это был ты, наш незаменимый Джабир. Прощай, брат. Боль от твоего ухода невыносима. Мы знаем, что ты больше не улыбнешься нам со сцены, но мы будем вечно скучать и всегда помнить тебя таким же светлым, отзывчивым и добрым человеком».

Народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева: «Мы потеряли нашего дорогого друга Джабира Иманова - остаётся только сказать: «Жаль…» Его всегда улыбающееся лицо и тёплая улыбка навсегда останутся в нашей памяти. Автор этой музыки сам Джабир».

Народный артист Азербайджана Эйюб Ягубов: «Да упокоит Аллах душу моего дорогого брата».

Народная артистка Азербайджана Ройа Айхан: «Вчера мы были вместе, а сегодня… Схожу с ума, не могу найти слов».

Заслуженная артистка Азербайджана Севда Алекперзаде: «Я не могу поверить в эту новость…»

Заслуженная артистка Азербайджана Манана Джапаридзе: «Дорогой, уважаемый человек, наш замечательный друг Джабир Иманов ушёл из жизни, погрузив наши сердца в боль и скорбь. До сих пор очень трудно поверить в то, что его больше нет рядом с нами. Он был человеком с большим сердцем - своей искренностью, светлой улыбкой и профессионализмом оставил след в душе каждого. Его уход - невосполнимая утрата для всех нас. Мы всегда будем скучать и хранить его память в наших сердцах.

В эти тяжёлые дни выражаю глубокие соболезнования дорогому Таиру, всем его родным и близким. Пусть Всевышний откроет Джабиру врата рая, одарит его душу светом и вечным покоем».

Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова: «Дорогой друг… Это очень тяжёлая новость. Талантливый человек, который всегда умел нас рассмешить, своим внезапным уходом глубоко огорчил всех, кто его любил. Да упокоит Аллах его душу! Терпения семье».

Народная артистка Азербайджана Зульфия Ханбабаева: «Когда теряешь человека, которого любишь и считаешь близким и родным, очень трудно что-либо сказать… Я не знаю, что сказать. Мы будем очень по тебе скучать…»

Народная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева: «Джабир, все эти годы, когда звучало твоё имя, на наших лицах появлялась улыбка, а в сердце - любовь к тебе, ты это знаешь… Сегодня мы потрясены этой новостью, трудно поверить… Ты ушёл слишком рано… Да упокоит Аллах твою душу…»

Певец Азад Шабанов: «Твоё присутствие было таким прекрасным, мой друг. Ты был особенным человеком, любимцем народа. Ты ушёл слишком рано, дорогой мой Джабир. Мы тебя любим. Покойся в раю».

Певец Замик Гусейнов: Вчера мы были вместе на свадьбе… Обнимая, целуя, танцуя, не думал, что это в последний раз. Жаль… Хороший человек, хороший друг, да упокоит Аллах твою душу! Ты ушёл слишком рано! Ты всегда останешься в наших сердцах как человек с улыбкой, позитивный, образцовый. Покойся в раю, мой друг».

Allah rəhmət eləsin!

Читайте по теме:

Скончался Джабир Иманов

Каким мы запомним Джабира Иманова… - ВИДЕО

Мехрибан Алиева о смерти Джабира Иманова: «Мы всей семьей скорбим…» - ФОТО