На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря

На планете началась самая сильная магнитная буря за три месяца, она соответствует категории G3+.

Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Последний раз буря такого уровня наблюдалась 1 июня.

«По последним измерениям, индекс геомагнитной активности Kp вырос до уровня 7.33, что соответствует сильной магнитной буре категории G3+ по пятибалльной шкале», — говорится в сообщении лаборатории.