Азербайджан завоевал еще одну медаль на III Играх СНГ - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан завоевал еще одну медаль на III Играх СНГ.

Азербайджанские пловцы завоевали бронзовую медаль в вольном плавании на дистанции 4х200 м.

Россия завоевала золото, Казахстан - серебро.

10:57

Азербайджанский спортсмен пополнил медальную копилку страны золотом престижных III Игр СНГ.

Пловец Огтай Гусейнов продемонстрировал выдающееся мастерство в комплексном плавании на дистанции 400 метров, уверенно финишировав на первой позиции. Его блестящее выступление принесло Азербайджану заветную золотую медаль.

В напряженной борьбе российский спортсмен Илья Ямшанов занял почетное второе место, а представитель Беларуси Максим Малышко замкнул тройку лидеров.

Еще одну награду в копилку Азербайджана принес перспективный пловец Егор Майницкий, завоевавший бронзовую медаль на этих престижных соревнованиях.

Майницкий проявил себя в плавании брассом на дистанции 200 метров. В этой дисциплине золото досталось представителю России Илье Яшманову, а серебро – белорусскому спортсмену Максиму Малышко.